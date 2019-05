Enhedslistens Susanne Lysholm er stærkt i tvivl, om det overhovedet er en god idé at rykke psykisk syge ud til små bysamfund, hvor de bliver mere isolerede.

Send til din ven. X Artiklen: Flertal i byrådet: For tidligt med analyse af udflytning til Viby Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Flertal i byrådet: For tidligt med analyse af udflytning til Viby

Roskilde Avis Paperboy - 30. maj 2019 kl. 00:35 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Foreløbig ved vi alt for lidt om den eventuelle udflytning med afdelinger fra det psykiatriske behandlingssted Lindegården ved Sankt Hans til Viby. Derfor giver det heller ikke nogen mening af bestille en analyse om virkningerne allerede nu.

Med dette argument afviste et stort flertal i Roskilde Byråd et forslag fra Venstres leder Jette Tjørnelund, der havde ønsket at få en redegørelse om virkningerne ved at flytte en stor social institution med 70 beboere til en lille stationsby som Viby.

- Roskilde har også et ansvar i denne sag, fordi kommunen har fundet frem til denne placering, som København nu overvejer at bruge. På den måde fungerer man som 'håndlanger for København', mente hun.

- Vi mangler at få ordentligt belyst, hvad det betyder for de psykiatriske patienter, hvis de placeres langt fra alle andre tilbud - men lige ved siden af børne- og fritidsaktitiveterne i Viby.

Pludseligt forslag

Gruppeformanden for det socialdemokratiske regeringsparti Henning Sørensen undrede sig over, at Tjørnelund og Venstre pludselig kom med dette forslag nu:

- Vi er jo alle enige om, at der er brug for en grundig analyse af dette projekt, når vi har alle nødvendige oplysninger, og hvis det overhovedet bliver til noget.

Merete Dea Larsen (DF) mente, det var OK at behandle sagen nu, når det interesserer bogerne i Viby.

- Men jeg forstår slet ikke, hvorfor det skal flytte, når det ellers fungerer fint ved Sankt Hans, sagde hun.

Den tidligere borgmester Poul Lindor gik enegang i Socialdemokratiet. Han henviste til Ramsøs gamle kommuneplan, hvor dette område er udlagt til idræts-faciliteter. Derfor mente han slet ikke, at et psykiatisk behandlingssted kunne komme på tale dette sted.

Jeppe Trolle (R) mente, det var forkert at belaste kommunens travle administration, hvor der snart skal fyres 20 ansatte, med at lave en redegørelse.

- Den kan ikke blive ordentlig nu, fordi man stadig mangler alt for mange oplysninger i denne sag, forklarede han.

El støtter V

Enhedslistens Susanne Lysholm støttede Venstres forslag for at få alle fakta frem så hurtigt som muligt.

- Vi skal være sikre på, at det bliver en forbedring for beboerne fra Lindegården, hvis der overhovedet skal være en mening med projektet. Derfor har vi brug for en åben og ærlig proces om denne beslutning. Disse udsatte borgere harjo brug for at komme til at leve med positive naboer - ellers nytter det slet ikke noget. Måske har de meget bedre af at leve i et større bysamfunde med mange flere muligheder.

Karim Arfaoui (S) fortalte om, hvordan han og familien efterhånden har levet længe med Lindegården tæt på: - Vi har aldrig følt os utrygge.

Ordfører Daniel Prehn (S) argumenterede med, at alle nødvendige fakta skulle være tilgængelige, før det gav mening at lave en rigtig redegørelse om følgerne.

Lars Lindskov (K) argumenterede for, at et velhavende og velfungerende samfund som Roskilde må være rummeligt og stærkt til at have psykisk syge rundt om i kommunen. Han vil afvente den kommende analyse, før han tager stilling til, om Viby faktisk er en god idé.

tk