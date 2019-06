Se billedserie Festival-chefen Signe Lopdrup har flere forklaringer på, hvorfor det går bedre end nogensinde. Foto: Peter Andersen

Festival-chef om Roskildes succes: Vi giver det bedste, det nye - og det næste

- Vi giver alle vore gæster det bedste, det nye - og det næste, som de ikke en gang har hørt om endnu.

Sådan forklarer chefen for Roskilde Festivalen Signe Lopdrup den tilbagevendende og voksende succes, som det kæmpemæssige arrangement på Dyrskuepladsen har oplevet i de senere år.

- Heldigvis er vi foran med musikken, hvor man både kan opleve de største navne og få helt nye oplevelser med musikere, der først nu er på vej og måske netop får deres gennembrud her i Roskilde.

- Samtidig er det lykkedes at udbygge vores position som den største manifestation for ungdommens kultur, siger festival-bossen ikke uden stolthed.

Hun har også tallene på sin side. I år blev alle de 100.000 billetter faktisk solgt tidligere end nogensinde.

Fodbold og julehjælp

Sidste år hentede de mange foreninger og organisationer, der er med til at få det kæmpemæssige arrangement til at klappe, over 30 millioner til deres arbejde.

Samtidig fik festivalen selv knapt 20 mio., der i løbet af året bruges til det alménnyttige arbejde, i overensstemmelse med det overordnede formål. Disse penge skal især hjælpe unge og i bredere forstand støtte en progressiv kultur.

I Roskilde er pengene blevet brugt på mange fornuftige formål - lige fra kunststofbaner, hvor mange flere nu kan træne hele året rundt, til en social indsats, så børnefamilier får hjælp til at holde jul.

Signe Lopdrup er udmærket klar over, at Festivalen - efter krakket i Roskilde Bank - er en stærk og indflydelsesrig aktør i byen. Derfor gør hun og hele ledelsen meget ud af ikke at føre sig selv for meget frem.

De gode gerninger skal udrettes i samarbejde med mange forskellige partnere indenfor byens omfattende kultur- og fritidsliv.

Passer på frivillige

Den samme lidt mere ydmyge linje er Festival-ledelsen i de senere år slået ind på, i forholdet til de mange frivillige og deres organisationer, der fortsat er hemmeligheden bag afviklingen af det enorme arrangement.

- De skal behandles som partnere, for vi har jo en fælles interesse i, at det her går godt og lykkes år efter år. Hvis ikke vi har alle de frivillige bag os, så har vi heller ikke længere nogen festival som nu, erkender Signe Lopdrup.

- Vi har jo over 12.000 frivillige med i Festivalens egen forening og over 30.000 i alt er i sving på pladsen i løbet af en Festival.

- Vi gør også meget for at give plads til, at grupper som f.eks. psykisk syge og unge får en reel mulighed for at være med. Det flugter jo fint med vores overordnede idé om at være alménnyttige og hjælpe nogle af de svageste i samfundet, fremhæver Lopdrup.

Gymnasie-fest og efterskole-træf

Gennemsnitsalderen for gæsterne på Festivalen er nede på 24 år, og 80 pct. kommer fra Hovedstadsområdet. Til tider ligner mange af deltagerne nogle, som skal til fest med deres gamle gymnasie-klasse eller kommer for at deltage i et efterskole-træf.

Men det ser Signe Lopdrup ikke som noget problem:

- Vi får jo deres mange mindre fællesskaber til at indgå i et meget større fællesskab. Det kan man da kun være tilfreds med, fremfor at de forskellige grupper isolerer sig hver for sig.

Hænger i havehuset

Interviewet foregår ude i den friske luft foran de gamle barakker på hjørnet af Havsteensvej og Rabalderstræde, som også snart bliver historie.

I samarbejde med kommunen, egnsteatret Åben Dans og øvelokaleforeningen 'Råstof Roskilde' er et stort og spændende fællesskabshus ved at vokse frem længere henne i gaden, ved søjlegangen og Ragnarock.

Til næste år i 2020 kan Festivalen fejre 50 års jubilæum, og det vil blive markeret grundigt rundt om i byen.

Da Signe Lopdrup for tre år siden blev udpeget som øverste chef for Festivalen, lovede hun at se på en bolig i Roskilde. Men det er nu ikke rigtigt blevet til noget, fordi hun har haft så rygende travlt med sin store opgave og er glad for at bo i et havehus på Amager.

Gennem sin tid som Festival-chef har Signe Lopdrup følt sig godt modtaget overalt i Roskilde, hvor hun bl.a. deltager i en række bestyrelser.

- Jeg er imponeret af den her by og alle de gode kræfter, som kan mobiliseres. Det er ret enestående - og nok også en vigtig del af forklaringen på, at Festivalen lever videre og har det så godt.

- Når vi sidder her og ser hen på alt det, der nu sker på Musicon, var det en meget modig beslutning, som det daværende byråd traf ved at købe den gamle betonfabrik. Her blev en vigtig sten lagt til den musik- og oplevelsesby, vi nu er godt i gang med at skabe i samarbejde med mange forskellige aktører. Det er netop styrken i Roskilde, forklarer Signe Lopdrup.

