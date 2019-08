Erik Hansen foran den gamle FONA-forretning i Algade, som han gjorde til en hel institution i Roskilde. (Arkivfoto: Erling J.)

Send til din ven. X Artiklen: Farvel til en handelsmand: Erik 'Fona'-Hansen er død Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Farvel til en handelsmand: Erik 'Fona'-Hansen er død

Roskilde Avis Paperboy - 18. august 2019 kl. 11:33 Af Torben Kristensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

En af de helt store skikkelser i Roskildes handelsliv, Erik 'Fona' Hansen, døde lørdag pludselig af en hjerneblødning i en alder af 77 år.

For et par uger siden besøgte han sidst redaktionen på Roskilde Avis og virkede i fuld vigør. Som sædvanligt talte han som et vandfald, mens han forklarede det ene eller andet, der altid var både sjovt og interessant at høre på.

'Fona'-Hansen har spillet en meget stor rolle i den udvikling, der gjorde Roskilde til den største handelsby på Sjælland udenfor København.

Her arbejdede han sammen med en række andre fremsynede og flittige handelsfolk: Først og fremmest isenkræmmer Hans Peter Nielsen, varehuschef Vagn Thorsted fra Schou-Epa, Ness Borello fra RK samt guldsmed Margit Hansen.

Modsvar til centre.

I midten af 1980'ernne kunne de se, at handelslivet i en købstad som Roskilde ville blive løbet over ende af nye centre i City 2 og andre steder, hvis man ikke gjorde noget. Deres modsvar var at samle de selvstændige forretninger i domkirkebyen i en fælles og slagkraftig markedsførings-organisation. Det blev senere til Stjernebutikkerne og hedder nu Roskilde Handel.

Erik Hansen knoklede sammen med de andre initiativ-tagere for at få alle de øvrige butikker til at satse på høj service, fordi de havde indset, at Roskilde ikke kunne vinde i denne kamp ved kun at konkurrere på pris.

I de mange efterfølgende år deltog han fortsat i dette arbejde, og efter sin pension fortsatte han ligeledes med at arbejde for både Roskilde Handel og senere Erhvervsforum. Handels- og erhvervsbyen Roskilde var nemlig hans et og alt lige til det sidste.

Gjorde Fona stor

I 1973 blev Erik Hansen chef for den nye forretning, som Fona åbnede på Algade, hvor ny forretningen Neye har til huse.

Her stod han ofte i døren og formåede ligefrem at lokke kunderne indenfor, selv om de ikke selv var klar over, at de havde lyst til et nyt fjernsyn eller musikanlæg. Erik Hansen har solgt tv-apparater og meget andet til en stor del af Roskilde. Nogle af varerne dengang var enda så gode, at de kunne holde i 15 eller 20 år

Den foretagsomme butikschef gjorde Fona stor i Roskilde. Derfor fik han også en fremtrædende plads i kæden gennem de mange år, ind til de blev slået ud af nye diskount-koncepter. Men da var Erik gået på pension.

Dog forhindrede det ham ikke i at være led ked af, at hans livsværk på denne måde forsvandt helt.

Som forretningschef uddannede Erik Hansen også en lang række unge, der her fik en solid indlæring om, hvad det kræver at sælge varer. Blandt dem var det nuværende konservative byrådsmedlem Lars Lindskov, der altid ser tilbage på sin tid hos 'Fona'-Hansen med stor glæde.

- Erik lærte mig virkelig noget om at give god service til kundernes tilfredshed, og det gælder såmænd også i politik, har han ofte fortalt.

Vellidt

Erik Hansen var med sit postive syn på livet og sin store evne til at kommunikere en meget vellidt skikkelse overalt, hvor han kom frem.

Sådan vil han også blive husket af sine nærmeste og alle os andre, der er glade for at have kendt ham og sætter pris på den store indsats, han gjorde for Roskilde.