Det tidligere Tiendeklasses Center Roskilde ved handelsskolen er den bedste placering for den nye FGU-uddannelse, især fordi det er for dyrt og besværligt at flytte Hjerneskadecentret ud af BOMI-bygningen på den modsatte side af Maglegårdsvej. (Foto: Jan Partoft) Foto: Jan Partoft

Send til din ven. X Artiklen: Farce i byrådet: FGU røg igen til hjørne Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Farce i byrådet: FGU røg igen til hjørne

Roskilde Avis Paperboy - 25. april 2019 kl. 02:00 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Placeringen af den nye FGU-uddannelse i Roskilde røg igen til hjørne og nærmer sig en farce, efter at et stort flertal i byrådet afviste et forslag fra Venstre om at placere den i det tidligere Tiendeklasses Center ved Handelsskolen.

Kommunens centralforvaltning har ellers hele to gange anbefalet denne løsning som den klart billigste og hurtigste. Enkelte af værksteder, der også skal indgå i undervisningen, kan så placeres i den tidligere BOMI-bygning på den modsatte side af Maglegårdsvej, hvor Hjerneskadecentret i øjeblikket også har til huse.

Men onsdag i byrådet besluttede et stort flertal af partierne - undtagen Venstre og Konservative - at fastholde den seneste afgørelse i byrådets centrale Økonomiudvalg. Ifølge denne beslutning skal forvaltningen på ny undersøge, om man kan fordele FGU og Hjerneskadecentret anderledes på de to sider af vejen, så sidstnævnte rykker over ved handelsskolen.

Den stædige fastholdelse af en form for løsning, der to gange er blevet betegnet som både dyr og dårlig af forvaltningen, undrer mange i Roskilde.

Må ikke tabe ansigt

Ifølge gode kilder på rådhuset skal den seneste udsættelse i byrådet ses som et forsøg på at sikre, at ingen for alvor 'taber ansigt' i den meget besynderlige sag.

To gange har kommunens øverste embedsfolk lagt en helt entydig indstilling frem for de folkevalgte. Her fremgår det, at Hjerneskadecentret ikke rigtigt kan rummes ved Handelsskolen, og at det i øvrigt vil være meget dyrt at rykke det væk fra BOMI-bygningen til noget andet sted.

Selv om de samme embedsfolk nu er sat til at arbejde videre med sagen, kan konklusionen dårligt blive anderledes nu for tredje gang:

FGU vil fortsat ligge bedst og billigst ved handelsskolen, bl.a. fordi det er alt for dyrt og besværligt at flytte på Hjerneskadecentret.

tk