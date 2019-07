Se billedserie Foto: Jan Partoft Foto: Jan Partoft

Falsk politimand: Læg din pung og dine værdier i postkassen

Roskilde Avis skrev i går om, at en falsk politimand havde ringet til flere beboere i et opgangsfællesskab for psykisk sårbare. Manden, som udgav sig at være fra Midt- og Vestsjællands Politi, bad beboerne om at lægge deres hævekort og NemID i en bestemt postkasse.

Nu viser det sig, at den falske betjent har været på spil flere gange

Søndag aften ved 23-tiden ringede snyderen til en 45-årig svag og udsat mand. Han ville have den 45-årige til at lægge sin pung ud i sin postkasse, hvor den ifølge den falske politimedarbejder ville være bedre sikret, hvis der skulle ske et indbrud på hans bopæl. Den 45-årige havde ikke lagt pungen ud i postkassen, men i stedet fortalt det til en medarbejder fra hjemmeplejen, der anmeldte episoden til politiet.

Tirsdag aften havde en snydebetjent igen været på spil. En psykisk sårbar ung mand blev ringet op af en mand med accent. Manden fortalte, at han kom fra Roskilde Politi, og han havde bedt den unge mand om at lægge alt han ejede af værdi ud i en postkasse, for at beskytte hans ejendele mod tricktyveri.

Ingen af dem, der blev ringet op, faldt i fælden. I stedet for ringede de til deres egen vejleder og fortalte om episoden. Det førte til et opkald til det rigtige Midt- og Vestsjællands Politi.

Politiet beder pårørende til svage og udsatte borgere om at tale med deres nære om risikoen for at blive udsat for tricktyveri eller bedrageri, samt at politi og andre myndigheder aldrig ville bede borgerne om den slags. Kontakt politiet på tlf. 114, hvis du har oplysninger om lignende tilfælde.