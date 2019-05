Se billedserie Emil Nielsen ydede en fantastisk indsats, der blev kronet med tre livsvigtige mål.

Emil var overalt - FCR reddet i 1. div.

Roskilde Avis Paperboy - 19. maj 2019 kl. 17:05 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Topscorer Emil Nielsen overstrålede alt og alle søndag eftermiddag i Rådmanshavens gamle Idrætspark. Med 3 mål, skabt på energi og god teknik, sikrede han Roskilde endnu en sæson i 1. division i 3-2-sejren over Fredericia.

Efter at holdet flere gange har smidt mange vigtige point væk i kampenes slutfase, formåede Roskilde-spillerne denne gang at holde til slutfløjtet, selv om gæsterne nåede at få reduceret to gange.

Dermed leverede holdet den bedst tænkelige reaktion, efter at træner Christian Lønstrup oven på 1-2-nederlaget til Lyngby for en uge siden anklagede flere af sine spillere for at tabe med vilje, fordi de skulle have spillet på det og ville tjene på matchfixing.

Da han ikke kunne konkretisere sine anklager, valgte klubbens ledelse af suspendere ham, fordi spillerne ikke kunne fungere under sådan en leder. I stedet overtog angrebstræner Peter Foldgast ansvaret og fik altså sammen med den øvrige stab hentet den meget vigtige sejr hjem.

Danske Spil er fortsat i gang med at undersøge, om der skulle være det mindste hold i anklagerne om matchfixing, men har foreløbig ikke fundet frem til noget.

Overlevelses-fest

Før kampen udtrykte klubejer Carsten Salomonsson tillid til sine spillere, der overfor ham har garanteret, at anklagerne ikke har noget på sig.

- Selvfølgelig er det en møgsag, mens vi kæmper for at undgå nedrykning. Men foreløbig har vi da fået ros af både DBU og spillernes fagforening for at håndtere denne vanskelige situation bedst muligt, fortalte han før kampen.

Undervejs i opgøret gik han rundt og holdt øje med alt muligt, både på tilskuerpladserne og nede ved sidelinjen, for der var meget på spil denne eftermiddag. Hvis FCR røg ned, ville en stor del af den investering, som han og andre for nylig har puttet i klubben for at undgå fallit, være tabt.

Til gengæld kunne han også juble sammen med tilhængere og spillere, da overlevelsen var sikret. Så blev der serveret både kage, fadbamser og andet godt til en improviseret overlevelses-fest.

Skidt start

Inden kampen havde FCR's sportslige ledelse bekendtgjort, at i denne kamp var der ikke plads til det finere fodboldspil. Holdet ville satse på lange bolde frem til Emil Nielsen og andre af de hurtige angribere, der så måtte prøve at få noget ud af det.

Før opgøret blev fløjtet op, var Emil også kåret til 1. divisions bedste spiller, efter en afsteming blandt alle kollegerne i rækken, og den titel levede han virkelig også op til i denne kamp,

Roskilde startede dog skidt, og allerede i de første 10 minutter havde Fredericia to farlige tilbud, som målmand Schramm heldigvis sikkert tog sig af.

Efter et kvarters tid kom FCR så lidt mere med i kampen og fik et rimeligt tilbud, da Jessen skød forbi stolpen efter et godt forarbejde af Vallys.

Da en halv time var spillet, kom føringen så nærmest ud af ingenting.

En Fredericia-spiller begik en dårlig tilbagelængning, og Emil Nielsen forfulgte med sin store hurtighed bolden. Da målmanden kom ud faldt han så over hans ben, og dommeren pegede på straffesparkspletten. Herfra eksverede FCR-topscoreren selv med stor sikkerhed.

Faktisk var det så også Roskildes først forsøg på mål i hele 1. halvleg.

Fantastisk energi

Kort tid efter pausen var det så angrebskollega Vallys, der skabte et tilbud ved energisk at kæmpe sig helt fri efter duel med to modstandere.

Han afsluttede selv for svagt, og Fredericias målmand halvklarede, men bolden røg lige ud til Emil Nielsen, der sikkert løftede den ind i det tomme mål.

Et par minutter senere bragte Emil Nielsen Roskilde på 3-0 på sin fantastiske fight. Han pressede en Fredericia-forsvarer, der blev så befippet, at han sparkede lige på Emil.

Roskildes store stjerne i denne kamp sagde så tak for tilbuddet ved at spurte lige mod mål med bolden og sikkert sende den ind.

Spænding til sidst

Så troede alle roskildenserne i Idrætsparken, at nu var den hjemme. Men så let skulle de ikke slippe.

Først fik Fredericia et straffe, da en angribar faldt over en fremfarende FCR-målmand Schram i feltet. Det var såmænd hverken en større eller mindre forseelse, end det straffe som Emil Nielsen blev tildelt i 1. halvlet.

Men det blev endnu værre, da gæsterne efter 67 minutter fik lov til at spille sig gennem Roskilde-forsvaret og prikke den ind.

Så frygtede hjemmeholdets tilhængere, at de skulle opleve en ny udgave af forestillingen med at smide det hele væk til sidst. Men denne gang holdt FCR-holdet hele heldigvis hele vejen hjem, og spillerne kunne juble sammen med tilhængerne, da endnu en sæson i 1. division var sikret.

På redningsdagens FCR-hold kæmpede alle godt for sagen. Men Emil Nielsen var selvfølgelig i en klasse for sig selv med sit livsvigtige hattrick, og han blev godt suppleret af angrebskollega Vallys samt målmand Schramm.

På lørdag tager Roskilde til Køge for at spille sæsonens sidste kamp, der nu heldigvis er uden betydning, fordi holdet ikke mere kan rykke ned.

