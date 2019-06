Ejer af Cafe Korn ked af misforståelse: Førerhunde er selvfølgelig mere end velkomne hos os

Se billedserie Ejer af Cafe Poulsen fortæller, at førerhunde er mere end velkomne i Cafe Korn

Roskilde Avis Paperboy - 06. juni 2019 kl. 20:08 Af Tekst og foto: Anette Gundlach Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Ejer af Cafe Korn, Morten Poulsen, fik noget af et chok, da han i Roskilde Avis kunne læse, at Jens Bromann blev afvist i Cafe Korn, fordi han havde sin førerhund med. Han ville ellers have spist middag med en russisk forretningsforbindelse i den hyggelige cafe.

- Det er helt imod vores principper, at sige nej til en blind med hund, selvfølgelig må førerhunde komme ind til os.

- Vi er glade for alle, der vil spise og hygge hos os, siger Morten Poulsen.

- I vores cafe i Holbæk er en af vores stamgæster blind. Han har altid sin førerhund med, og har endda trænet den i cafeen, så selvfølgelig må førerhunde komme i alle vores fem cafeer.

- Det er allermest synd for Jens Bromann, som har fået en rigtig ærgerlig oplevelse hos os, siger Morten Poulsen. Han har derfor været forbi den skuffede gæst med en konvolut med et gavekort på en middag til to.

Morten Poulsen er meget ærgerlig over, at situationen er opstået, og at han først fik besked, efter at det var blevet beskrevet i Roskilde Avis.

- Jeg må selvfølgelig tage på mig, at vores information til tjeneren ikke har været i orden, og det er jeg ked af. Men det har vi gjort noget ved nu.

For at undgå at stå i samme situation en anden gang, har han fået lavet et piktogram med, at førerhunde er velkomne i cafeen. Det blev hængt op ved cafeens dør, dagen efter, at artiklen havde været i avisen, så alle kan se det.

På den måde undgår både tjenere og folk med førerhunde, at være tvivl om, at de er velkomne i Cafe Korn.

Cafeen har ligget i Roskilde i to år, den er ejet af Morten Poulsens familie. De har fem cafeer og regner med at åbne to mere i løbet af den kommende tid.