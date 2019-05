Drømmejob i Roskilde

Morten Thomsen Højgaard voksede op i en mindre by uden for Vejle, hvor de sjællandske forældre havde fået arbejde. Senere mødte han sin kommende kone under et højskoleophold, og de flyttede siden til Nørrebro i København, og derefter til først Hedehusene og så til Herringløse.

- Jeg nød at være på Kristeligt Dagblad, og det har været en meningsfuld rejse. Men så kom den her mulighed, og det er drømmejobbet for mig. Her kan jeg bringe alt i spil: den faglige kobling og min erfaring med at lede og skabe vækst. Og så det her med at tage et stykke kulturarv og sammen med dygtige formidlere gøre det interessant for rigtig mange mennesker, siger Morten Thomsen Højgaard.