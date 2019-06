?Hvis man tegner en cirkel med en times kørsel fra Roskilde, er der inden for den cirkel oplevelser nok til flere ugers ferie, også selvom man går helt uden om København? ? Foto: HDRFOTO.DK

Dristige ferier

Roskilde Avis - 16. juni 2019 Af Kaj Bollmann / Sognepræst i Jyllinge

Egentlig er det ikke af miljømæssige årsager, at min kone og jeg for mange år siden droppede det med fly-ferier. Den negative årsag er, at den ene af os har udviklet flyskræk med alderen. At det så samtidig giver os anledning til vældig god klima-samvittighed, er en sekundærgevinst, vi gerne tager med i købet!

Efterhånden er det min fornemmelse, at vi, selvom flyskrækken forsvandt, ikke ville ændre vores feriepraksis alligevel. Vi ferierer ikke længere væk, end hvad vi kan nå i bil eller med skib, uden at det hele går op i kørsel. Sagen er jo, at der er så mange steder i Danmark, i Norden og i Europa, der er mindst lige så spændende og eksotiske som Fjernøsten og Sydafrika og Seychellerne.

Vi er bare lidt ved at miste sansen for de nære oplevelser. Det er som om, det ikke rigtig er fint "bare" at have været på Djursland eller i Sydtyskland. Mange danskere er mere fortrolige med stednavne og seværdigheder i fjerne lande end med navne og beliggenheder på idylliske danske provinsbyer og spændende småøer.

Muren

Jeg gik for nogen tid siden på Strøget i København med to yngre mænd foran mig, der talte om deres seneste ferier. Og tænk, de havde begge været i Kina. De talte temmelig højlydt om deres oplevelser, så jeg behøvede ikke at spidse ører for at høre."Var du så på Muren?", spørger den ene. Når man er så berejst, hedder det bare "Muren", ikke Den Kinesiske Mur! Hvorefter den anden så svarer: "Nej, det gad jeg s'gu ikke. De siger man ikke møder andet end danskere der!" Gad vide, om de to ungersvende ville kunne udpege Hedeby og Dannevirke på et kort?

En af de afgørende udfordringer ved at holde ferie i Danmark eller Norden er selvfølgelig vejret. Og ja - det arter sig ikke altid lige venligt. Jeg skriver denne klumme et stykke tid før fristen for at få den færdig inden ferien. Den går med skib til Færøerne og Island. Og i Seydisfjord i Island, hvor skibet lægger til, er der i de kommende dage 1 grads varme og sne! Det var ikke lige planen. Det kan godt lige et kort øjeblik få os til at vakle! Men så må vintertøjet bare ud af skabet igen. Drømmen om sol og varme kan heldigvis opfyldes en anden gang. Og der er jo også laguner med varme kilder, man kan bade i, uanset lufttemperaturen.

Ferie i det nære

En gang imellem burde man faktisk gå så langt, at man holdt ferie i sit nærområde. Alle de spændende ting, der er at opleve og se, glemmer man jo i hverdagen. Man opdager dem som regel først, når man får gæster, der bliver nogle dage og skal opleve Roskilde og omegn. Og pludselig finder man ud af alt det, man ikke selv har set i årevis - eller aldrig. Vi har jo det hele: natur, kultur, historie, musik, gode spisesteder, strand, you name it.

Hvis man tegner en cirkel med en times kørsel fra Roskilde, er der inden for den cirkel oplevelser nok til flere ugers ferie, også selvom man går helt uden om København.

Eller hvis ikke det nære nærområde, så ferie i Danmark: Har du nogensinde været på Årø? Nej, det var ikke en fejlskrivning for Ærø - som også er dejlig - men Årø, en lille bitte ø i Lillebælt med færge fra Årøsund ved Haderslev. Så dumper man ned i et lille paradis, med en af Danmarks fineste vingårde, med idylliske gåture, med flere gode hoteller og spisesteder. Den ø kendte du ikke? Nej, det gjorde vi heller ikke, indtil vi tog derover for et par år siden og fik en oplevelse af de uventede. Og der ligger helt sikkert masser af ukendte småøer og områder, som skal opdages.

Nu om dage kræver det ikke særlig meget dristighed at tage til Thailand eller Kenya. Man ved, hvad man får, man kender koncepterne, tingene er tilrettelagt for én, og oplevelserne er beskrevet i alle ender og kanter. Og det er ikke så forskelligt, om man tager det ene eller andet sted hen. Det kræver i virkeligheden større dristighed at begive sig ud i det ukendte Danmark eller Norden og lade sig overraske af alt det, vi kan byde på.