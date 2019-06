Send til din ven. X Artiklen: Det går godt for turismen - og der er grund til at tro på mere endnu Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Det går godt for turismen - og der er grund til at tro på mere endnu

Roskilde Avis Paperboy - 23. juni 2019 kl. 11:21 Af Lara Klingbeil / Turistchef og konstitueret direktør / Erhvervsforum Roskilde Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Institutionen VisitDenmark har nyligt udgivet en rapport, der fortæller hvor mange penge turisterne brugte i Danmark i 2017 - denne slags rapporter kommer altid med 2 års forsinkelse. Tallene viser, at Roskilde er den kommune i Region Sjælland, der har den største turismeomsætning, og at den samlede turismeomsætning i kommunen er stigende fra 2016.

Vi hos VisitRoskilde er selvfølgelig glade over, at kommunen er den største turismekommune i Region Sjælland - og at vi sammen med Odsherred, Guldborgsund og Slagelse udgør hele 45 % af den samlede turismeomsætning i regionen.

Det er vi, både fordi det viser at de tidligere indsatser bærer frugt og især fordi turisme skaber jobs i Roskilde.

Turisme er erhverv

Alle de indsatser vi fra VisitRoskildes side gør, er i dialog med turismeaktørerne og turisterhvervet. Og det er netop hos disse enkelte steder man som turist har lyst til at besøge, at arbejdspladserne skabes. Turisme er nemlig også erhverv.

Allerede inden vores aktuelle tiltag i for eksempel Sverige og Tyskland fører endnu flere turister til byen, står vi på Erhvervsforum siden, som den brede lokale erhvervsforening klar til at støtte dem alle, store som små. Således er der mulighed for, hver på sin måde, at være bedst muligt rustet til at byde turisterne velkommen.

Uagtet om det der måtte være behov for, er en opdatering på den strategiske brug af de sociale medier, forretningsudvikling eller måske iværksætterrådgivning.

De mange gæster skulle gerne fortsat forvandles til omsætning, overskud og beskæftigelse, til glæde og gavn for borgerne, erhvervslivet og kommunen.

Turister til byen

Vi har mange overnattende gæster, men det er dog langt fra alle der besøger vore dejlige by, der også overnatter her. Nogle fordi de bevidst vælger at beholde deres midlertidige base i København og andre måske fordi vores diverse marked af overnatningsmuligheder, spændende over både campingplads, hoteller, hostel og bed and breakfasts, er fuldt booket.

Uagtet årsagen arbejder vi ligeledes stærkt på, at få flere af disse såkaldte endagsturister til byen.

Region Hovedstaden er, jævnfør den tidligere nævnte rapport, den region i Danmark med den højeste turismeomsætning, og vi fra VisitRoskilde fokuserer på at få flere gæster fra København til Roskilde. Region Hovedstaden har et stort internationalt publikum fra blandt andet USA, som vi ligeledes håber på at kunne trække til Roskilde.

I VisitRoskilde er ambitionerne på byens vegne store - vi tror på at Roskilde fortsat har et kæmpe potentiale som turistby - Vi glæder os til at arbejde for en fortsat stigning i turismeomsætningen. Dette gør vi i fuld bevidsthed om, at det er en opgave der skal løftes i fællesskab og gennem en lang kontinuerlig indsats. Vi skal fortsat have flere turister til byen og dem der finder vej hertil, skal vi have til at blive bare lidt længere.

God sommer og glædelig turisme.

