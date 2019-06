Send til din ven. X Artiklen: Demokrati forudsætter aktivt medborgerskab Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Demokrati forudsætter aktivt medborgerskab

Roskilde Avis Paperboy - 09. juni 2019 kl. 00:53 Af Anne Gregersen/ A-kasseleder 3F Roskildeegnen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Når du læser dette, er Folketingsvalg 2019 afsluttet. Flere fagforeninger har på deres flotte gamle faner stående "Gør din pligt og kræv din ret". En af pligterne som medborger er, at du aktivt forholder dig til det samfund, du er en del af, og at du deltager i afstemningerne til valg. Danmark er et foreningsland med foreningsdemokrati. I beboerforeninger, sportsforeninger, haveforeninger og ja, i fagforeninger.

Kongres i 3F

Til september er der kongres i 3F. Generalforsamlinger i 3F's 65 afdelinger over hele landet har valgt delegerede til kongressen. I 3F Roskildeegnen har vi delegerede holdt flere møder, hvor vi har gennemgået forbundslove, a-kassevedtægter og forskellige forslag. Vi mødes igen her i Roskilde, og vi mødes med andre delegerede på hele Sjælland.

De delegerede er tillidsvalgte på deres arbejdspladser i Roskilde området og aktive i deres fagforening, 3F Roskildeegnen. Til daglig deltager de i det aktive demokrati i fagforeningen: Bestyrelsesarbejde, udvalgsarbejde m.m. Her arbejder de for 3F's mærkesager og giver deres mening tilkende.

Hvilket samfund ønsker vi

I 3F ønsker vi et samfund med værdighed, tryghed og ligeværd. Noget af diskussionen til efterårets kongres bliver, hvordan vi som fagforening fortsat kan arbejde for dette. For uanset udfaldet af Folketingsvalget, vil 3F og vi i 3F Roskildeegnen fortsat kæmpe for mærkesagerne.

En god alderdom

3F har sat fokus på tilbagetrækningsalderen. En god alderdom er ikke kun at leve længe. Det er også at leve godt, uden smerter. Der er store sociale forskelle. Det er ikke rimeligt. Debatten om tilbagetrækningsalder hænger snævert sammen med en debat om, hvordan man kan sikre et arbejdsmiljø, hvor man ikke bliver ødelagt af at gå på arbejde. Vi ser desværre mange eksempler på, at man bliver ødelagt af sit arbejde, også her i 3F Roskildeegnen.

Fattigdom

I dag er der fattigdom i Danmark. Det ønsker 3F, at der gøres op med! Jeg oplever det selv, når jeg taler med de af vores medlemmer, der er ramt. 225 timers reglen er en forbandelse, som gør et i forvejen vanskeligt liv endnu mere presset. Derfor har vores tillidsrepræsentant i Park og Vej i Roskilde støttet muligheden for, at kontanthjælpsmodtagere kunne få småjobs dér. Småjobs, der i flere tilfælde har ført til job. Det er værdig hjælp.

Tryghed

Tryghed er, at du ved, der er et sikkerhedsnet, der griber dig, hvis du bliver syg eller mister dit job. Denne tryghed er ved at smuldre. Det mærker vi også blandt vores medlemmer her i 3F Roskildeegnen. Så en genopretning af dagpengesystemet er nødvendig. Vi skal ikke tilbage til 30'ernes nedsættende måde at betragte ledige og syge på, hvor du mistede stemmeretten, når du ikke kunne forsørge dig og dine!

Ligeværd

Det har været beskæmmende i valgkampen at opleve partier på yderste højrefløj bruge det danske sprog til hadefuld tale. Det er i orden at være politisk uenig. Men det er ikke i orden at udsætte en bestemt befolkningsgruppe for hadefuld tale og urigtige påstande.

Demokrati

Demokrati er til tider besværligt. Men ude i verden har vi i de nordiske lande været kendt for vores demokrati og velfærdssamfund. Det skulle vi gerne tilbage til at være kendte for!

En valgdag er en fest dag. En fest for demokratiet, en fest for, at vi her i Danmark kan give vores mening til kende. En fest for ytringsfriheden, som en ret og ikke en pligt til at svine andre mennesker til. En dag, hvor vi kan udøve vores aktive medborgerskab.

