Jeppe Trolle (R) holdt tale ved klimakaravanen om, hvordan alle har et ansvar for at bidrage. (Foto: Jan Partoft) Foto: Jan Partoft

De gode viljers karavane: - Bedre klima starter med os selv, sagde Jeppe Trolle

Roskilde Avis Paperboy - 18. maj 2019 kl. 16:17 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

- Når vi skal sikre et bedre klima, må vi starte med os selv, og heldivigis er der mange positive initiativer her i Roskilde.

Sådan forklarede Jeppe Trolle, da han som formand for Roskildes Klimaråd talte lørdag på Stændertorvet. Han repræsenterer de Radikale i byrådet og er desuden folketingskandidat for partiet i Lejre.

Anledningen var besøg af den klimakaravane, der er fyldt med gode viljer, og som aflægger besøg flere gange i 49 byer over hele landet. Den skal udbrede kendsakbet til de 17 Verdensmål, som FN har opstillet.

- Vi skal gøre en ende på ekstrem fattigdom og sult på globalt plan, mindske ulighed, og bekæmpe klimaforandringer. Kort sagt skal alle kunne leve et godt liv og give verden videre i ordentlig stand til vores børn. Det handler bæredygtighed om, forklarede Jeppe Trolle.

Alle kan gøre noget

Han fortalte om, hvordan kommunen, borgere og lokale virksomheder alle kan bidrage til at gøre noget for et bedre klima - uden først at skulle vente på alle mulige andre.

Jeppe Trolle forklarede om, hvordan Roskilde nu har indført affaldssortering, så organisk affald bruges til biogas, restaffald går til forbrænding, og papir, mens metal og glas kommer til genbrug. I første omgang var der ikke flertal for at frasortere plastic, men det ser ud til, at der er ved at komme flertal for, at dette også snart kan sættes i gang.

Gennem formiddagen kom mange nysgerrige forbi klimakaravanen og talte med folk i de forskellige udstillinger. En af dem var formanden for Ældrerådet Marie Jørgensen:

- Selvfølgelig er det vigtigt, at vi gør noget, så vi passer på vores klima, sagde hun.

Miljø på torvet

Mens klima-karavanen på Stændertorvet havde fået plads mellem det gamle rådhustårn og springvandet, gik det til gengæld ud over et andet vigtigt miljø på torvet.

De faste stadeholdere var igen blevet smidt om bagest, så kunderne havde sværere ved at finde hen til dem.

Hvis man ikke vidste andet, skulle man tro, at de ansvarlige i kommunen er ude på at fortrænge torvehandelen, så denne hundredårige tradtion til sidst dør helt ud i Roskilde.

I hvert fald findes der ikke nogen fornuftig forklaring på, hvorfor stadeholderne ikke må beholde deres plads i første række ud til gågaden, hvor mange mulige kunder kommer forbi.

Klima-karavanen havde ikke taget skade af at blive placeret længere over imod domkirken og det gule palæ, hvor de interesserede stadig ville kunne finde frem til dem.

Stemning i byen

Men bortset fra denne fejltagelse var der god stemning rundt om i byen. Efterhånden som solen fik varmet luften op blev de udendørs restauranter fyldt med gæster, der nød det gode vejr.

De politiske partier var i dagens anledning flyttet hen i Algade, hvor de side om side i en fordragelig tone præsenterede deres forskellige bud i den igangværende valgkamp.

Her løb man ind i Tina Boel (SF), der repræsenterer sit parti i både byråd og regionsråd. Folketingsmedlem Christian Juhl (El.) er også tilfreds med at føre valgkamp i en by, hvor der kommer så mange mennesker. Han glædede sig specielt over, at hans parti i øjeblikket er tæt på at overhale DF og blive landets tredjestørste.

Hos Venstre var blandt andre byrådsmedlem Bent Jørgensen i sving sammen med andre lokale kræfter i håbet om at kunne bevare et borgerligt flertal.

Blandt de radikale havde Lotte Nowack travlt med at gøre reklame for både Jeppe Trolle og Zenia Stampe.

Den konservative veteran Bertil Jacobi og byrådsmedlem Mogens Hallager var meget tilfredse med, at deres parti er det eneste borgerlige, der står til fremgang. De ser det som et fortjent resultat af mange års hårdt arbejde for at vende en nedadgående tendens.

Midt i gaden havde socialdemokraterne en stor bod, hvor de ventede på at få besøge af partiformand Mette Frederiksen. Men hun holdt sig på Stændertorvet og kom aldrig frem til Algade.

