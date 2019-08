Se billedserie Helle Kjelstrup Jepsen har koordineret frivilligindsatsen på Jyllinge Festival gennem fem år.

De frivilliges mor

Helle Kjelstrup Jepsen er tovholder for 160 frivillige på Jyllinge Festival

Roskilde Avis Paperboy - 16. august 2019 kl. 13:00 Af Tomas Skov Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Bestyrelsesmedlem og frivilligkoordinator Helle Kjelstrup Jepsen bruger en god bid af året på det frivillige arbejde med at få Jyllinge Festival til at køre på skinner.

- Ikke mindst de sidste fire måneder har jeg brugt stort set al fritid i mine hverdage, fortæller Helle Kjelstrup, der orkestrerer omkring 160 frivilliges indsats før, under og efter festivalen.

Blæksprutte-arbejde Arbejdet inkluderer alt fra at oplære frivillige i det nye system, CrewNet, der fungerer som både kommunikationsvej og vagtsystem for alle frivillige, til møder, mails, opringninger, forsikringer, planlægning og evaluering. Og så alt det andet, som følger med en festival, der sidste år tiltrak i omegnen af 5.000 gæster.

- Jeg er helt autodidakt, så jeg har også researchet en del på andre festivaler for at se, hvad de gør, siger frivilligkoordinatoren.

Frivillig dynamik Selv om Helle Kjelstrup Jepsen er stor musikelsker, træder de musikalske oplevelser i baggrunden under Jyllinge Festival, hvor hun sjældent får nydt mere end et brudstykke af en koncert hist og pist. Men det generer ikke koordinatoren nævneværdigt.

- Det andet fylder bare mere. 80 procent af min festival-oplevelse er at være en del af den nerve og dynamik, der følger med at arbejde med de frivillige, siger hun.

Skal føle sig værdsat Jyllinge Festival er som bekendt båret af frivillighed, og her har Helle Kjelstrup Jepsen blandt andet haft stor glæde af Facebookgruppen 'Jyllinge løst og fast' til at skaffe frivillige til de mange arbejdsopgaver.

- De bruger deres fritid på det, og nogle tager endda fri fra arbejde for at hjælpe til, så det ligger os meget på sinde, at de skal føle sig værdsat, fortæller koordinatoren.

Af samme grund bliver der sørget for mad og drikke til de frivillige under festivalen i frivilligteltet, lige som de bliver budt på spisning på Bondestuen i Jyllinge, når det hele er veloverstået.

Alle aldre er med Det er fast arbejde at rekruttere og organisere de mange frivillige, og selv om der mangler nogle stykker, har Helle Kjelstrup Jepsen lært af erfaring at have is i maven.

- Det plejer at løse sig til sidst. Men jeg skriver hele tiden ud til folk for at rekruttere frivillige - uden at spamme folk alt for meget, fortæller koordinatoren, som føler at belønningen ligger i glæden ved arbejdet.

- Vi har frivillige fra 18 til 84 år repræsenteret, og det bliver jeg lidt rørt over. Jeg har også fået henvendelser fra flere børn under 15 år, men der har jeg sagt til dem, at de kan opfordre deres forældre til at være med, og så kan de deltage sammen med dem, siger hun.