De andre partiers gode råd til Breddam

Roskilde Avis - 08. august 2019 kl. 00:12

Da Roskildes nye socialdemokratiske borgmester Tomas Breddam blev valgt ved byrådets ekstraordinære møde onsdag aften, var de øvrige partier klar med en række gode råd, formaninger eller forhåbninger til ham.

Enhedslistens veteran Henrik Stougaard, der har den største anciennitet som valgt medlem i Roskilde Byråd, lagde for med to konstateringer og ét godt råd:

Undgå magtens arrogance, lad være med at brænde broer og fasthold dig selv som person.

- Når mennesker får stor magt, som en borgmester jo har, kan det være svært at forudse, hvordan de udfylder rollen. Nogle gange bliver man negativt overrasket, men de fleste gange oplever man heldigvis, at de er lyttende og ydmyge overfor det demokratiske system. Vi tror, du bliver en af de sidste.

Henrik Stougaard fremhævede samtidig, at i politik kan dagens modstandere pludselig blive til morgendagens samarbejds-partner:

- Derfor vil en forudseende borgmester altid behandle politiske modtandere med hensyn og respekt, så der igen kan blive et nyt samarbejde.

Tag det med et smil

Den konservative leder i byrådet Lars Lindskov talte om, hvor vigtigt det er at tale ordentligt og kunne klare uenighederne med et smil.

- Jeg har ofte været uenig med Joy Mogensen, men vi kunne altid snakke godt sammen. Derfor fandt vi ofte frem til en løsning.

Han så frem til at fortsætte et konstruktiv samarbejde med Breddam. Men han kunne også love, at den nye borgmester bliver væltet, når og hvis der en dag ikke er 'rødt flertal' længere i Roskilde.

- Vi fører ikke politik for sjov, men det må godt være lidt sjovt at lave politik, lød Lindkovs afslutning.

De store mavers parti

Tina Boel fra SF havde bidt mærke i, at traditionelle socialdemokrater ofte var mænd med store maver.

- I øjeblikket gælder det også Joy, men vi håber, der kommer noget rigtigt godt ud af det, sagde hun henvendt til den højgravide kulturminister.

- Selv om du Tomas ikke har en klassisk S-statur, håber jeg nu på, at vi kan finde sammen om en socialt orienteret politik, sagde SF-lederen.

God snak på Risø

Venstres gruppeformand i byrådet Jette Tjørnelund ønskede ligeledes Joy Mogensen tillykke med ministerposten og den forestående fødsel.

I forhold til Tomas Breddam tog hun også udgangspunkt i, at det er godt med mad på tallerkenen.

- Vi har begget arbejdet på Risø og ofte spist frokost sammen i kantinen. Når man sådan sidder overfor hinanden med kniv og gaffel, er det let at føre en fornuftig samtale, enten man nu kan blive helt enige eller ej.

- Sådan regner jeg også med, at det bliver i byrådet med dig som borgmester. Du har allerede lagt op til et bredt politisk samarbejde, og det deltager vi gerne i fra Venstre for at få indflydelse for vore synspunkter.

Slutter på toppen

Merete Dea Larsen (DF) lykønskede også Joy med posten som minister og så nu frem til at få et samarbejde med Breddam som ny borgmester.

- Vi er klar til at gå ind i aftaler, hvis man vil tage hensyn til vore forslag, forklarede hun.

Den radikale Jeppe Trolle kaldte det god timing af Joy Mogensen at slutte som borgmester, mens hun nu var helt på toppen.

- Ved næste valg bliver det umuligt for Socialdemokratiet at få et lige så godt resultat, og det må Breddam arbejde ud fra allerede nu.

- Han skal vide, at selv om vi er 'politiske venner', så bliver det ikke lettere at have med os Radikale at gøre af den grund, lovede Jeppe Trolle.

I lighed med de forudgående talere fik hans indlæg også et solidt bifald.

