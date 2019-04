Se billedserie Jesper Worre og hans gamle samarbejdspartner i Roskilde Dan Hacke ser på Stændertorvet. Her skal den officielle start på etapen fra Roskilde foregå med domkirken som en flot kulisse og det kongelige palæ som flot kulisse. (Foto: Peter Andersen) Foto: Peter Andersen

Cykelstarten fra Roskilde: Touren må rundt om festivalen

Når den første rigtige landevejs-etape på Tour de France starter i Roskilde den første lørdag i juli 2021, slutter Festivalen samme aften. Derfor har Roskilde bedt om at få feltet til at køre forbi Dyrskuepladsen, så billeder fra de to kæmpemæssige begivenheder kan blive sendt ud til mange millioner over hele verden under transmissionen fra tv-stationen France 2/3.

Chefen for det hjemlige etapeløb Post Nord Danmark Rundt gennem mange år Jesper Worre, der kender de fleste biveje i hele landet, skal hjælpe til med at lægge ruterne. Men han understreger samtidig, at det i sidste ende er Tour-direktør Christian Prudhomme og hans folk, der har den endelige afgørelse.

- Men det kunne jo være flot, hvis feltet kommer forbi, mens et stort navn spiller, så billeder fra Orange Scene og Dyrskuepladsen går hele verden rundt. Jeg ved, at Roskilde og borgmester Joy Mogensen er meget interesseret i det.

- Nu må vi se, hvad der kan lade sig gøre, og hvad franskmændene vil gå med til, forklarer Jesper Worre, der selv er gammel professionel toprytter.

I denne sag hjælper han den tidligere verdensmester Alex Petersen, der står i spidsen for den organisation, der fik hentet den kæmpemæssige sportsbegivenhed hertil.

Village og Vikingeskibe

Jesper Worre er overbevist om, at Touren vil placere den såkaldte 'Village' (landsbyen) på arealet foran Vikingeskibsmuseet.

Inden starten på en etape samles på dette sted både ryttere, hjælperne på holdet, pressen og de øvrige flere tusinde, der følger løbet dag efter dag.

Foran museet er der tilstrækkelig plads på p-området, græsarealerne - og om nødvendigt ud på vejene, som alligevel skal afspærres.

Herfra triller rytterne så op ad Maglekilde bakken til domkirken og Stændertorvet, hvor den officielle åbning af etapen så kan foregå.

Feltet 'le peloton' skal så ud af Roskilde af en rute, så byen - og Festivalen - præsenteres bedst muligt, inden selve racet starter et sted lidt udenfor selve Roskilde.

Rigtigt ræs

- Endnu er detaljerne slet ikke fastlagt, fortæller Jesper Worre.

- Men Prudhomme og Tour-folkene har tydeligt understreget, at de vil have et rigtigt ræs med en hård rute fra Roskilde imod Nyborg.

- Derfor er en rute med mindre og bakkede veje i vestlig retning fra Roskilde et oplagt valg. Men først skal man mødes med de forskellige byer man planlægger at køre igennem, for at få en lokal organisation på plads.

Da Christian Prudhomme for kort tid siden ved Vikingeskibsmuseet var med til at præsentere Tour-starten fra Roskilde, gjorde han meget ud af byens lange historie og de mange flotte bygninger. Så det skal også indgå i tv-transmissionerne.

Samtidig var han meget begejstret for, at feltet kommer til at køre over Storebæltsbroen, hvor vinden kan splitte feltet fuldstændigt, så nogle ryttere taber minutter før målet i Nyborg allerede så tidligt i løbet.

- Tour-ledelsen har ikke noget imod, at nogle ryttere taber lidt i en evt. sidevind, for det betyder at de skal på arbejde for at indhente det tabte og kan ikke nøjes med at køre defensivt senere i løbet, forklarer Jesper Worre.

Folk strømmer til

Cykel-planlæggeren er overbevist om, at danskerne vil strømme til langs ruten for at få et glimt af Touren.

- I 2011 var jeg med til at arrangeret cykel-VM ved København, og her kom op mod 250.000 mennesker ved målområdet i Rudersdal. Det her bliver mange gange større.

- Jeg er sikker på, at folk nærmest vil stå i lag langs gaderne i Roskilde for at se feltet og den forankørende reklame-karavane komme forbi.

- Vi har virkelig noget at glæde os til, konkluderer Jesper Worre.

