Claus B. efter byrådets beslutning om Røde Port: Fyring uden grund

Se billedserie Udvikler Claus B. Hansen har arbejdet over 10 år og brugt mere end 20 mio. på Røde Port-projektet. Men nu smider kommunen ham ud af samarbejdet.

Roskilde Avis Paperboy - 19. juni 2019 kl. 23:13 Af Torben Kristensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

- Jeg er stadig helt rystet og forstår det slet ikke. De har fyret mig fra mit eget projekt, helt uden nogen grund.

Sådan sagde Roskilde-arkitekten Claus B. Hansen onsdag aften, efter at et stort fleretal i byrådet havde besluttet at ophæve hans option på at gennemføre det store Røde Port-projekt på sydsiden af stationen.

- Jeg har ikke fået noget som helst ordentligt argument for, hvorfor kommunen og ikke længere vil gennemføre det her byggeri i samarbejde med mig.

- De ting, der har været fremme, om at det støder sammen med et muligt kommende S-tog, eller at jeg skulle have sinket processen, passer i hvert fald slet ikke, siger han.

Over 20 mio.

Claus B. Hansen kom selv med ideen til Røde Port-projektet for over 10 år siden og har lige siden arbejdet sammen med kommunen for at gennemføre det.

Kilder i entreprenør-branchen anslør, at han foreløbig har brugt over 20 mio. kroner på det, bl.a. til at få lavet en lokalplan for området.

Direkte adspurgt svarer Claus B. Hansen, at han overhovedet ikke har overvejet en eventuelt erstatnings-sag imod kommunen.

- Den slags fører jo ikke til så meget. Jeg vil meget hellere indgå i en dialog med kommunen om, hvad vi nu skal gøre for at komme videre.

- Forvaltningen har jo ikke selv arbejdskraft til at komme videre med så omfattende et projekt, mener han.

1.000 nye job

Røde Port vil være det største projekt, der nogensinde er gennemført i Roskilde, på arealerne ved sydsiden af banen og det gamle rangér-terræn, der i dag ligger ubenyttet hen, klos op af landets tredjestørste station målt på passagerer.

Ifølge projektet skal der her opføres over 500 nye boliger, både private og almennyttige, butikker, kontorer og et stort hotel, der vil gøre Roskilde til en langt større turist- og kongresby, når mange flere får mulighed for at overnatte.

Sammenlagt vil det give over 1.000 nye job og tilføre mange indbyggere, der kan skabe mere liv i Bymidten.

Nyt udbud

På det lukkede møde onsdag aften i byrådet stemte Socialdemokrtiet, Enhedslisten, SF og De Radikale for ikke at forlænge Claus B. Hanses option, mens Venstre, Dansk Folkeparti og Konservative gerne ville gøre det.

Nu skal projektet gøres helt færdig, og Roskilde vil prøve at få gennemført købet af grunden hos BaneDanmark.

Dernæst vil det blive sendt i udbud, og kommunen gør venligt opmærksom på, at så er Claus B. Hansen velkommen til at byde på sit eget projekt, i lighed med alle andre.