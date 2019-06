Arkitekt Claus B. Hansen mener, at kommunen kommer med faktuelt forkerte argumenter i sin begrundelse for at fjerne ham fra Røde Port-projektet. (Arkivfoto: Erling J.)

Claus B. Hansen: Falsk forklaring om min fyring fra Røde Port

21. juni 2019

Roskilde-arkitekten Claus B. Hansen, der gennem mere end 10 år har arbejdet for at få realiseret det store Røde Port-byggeri, mener, at han nu er offer for en falsk forklaring i de argumenter, som byrådets flertal har fremlagt for at fjerne ham fra projektet.

- Socialdemokratiets gruppeformand Henning Sørensen siger direkte, at det ikke giver mening at forlænge tidsfristen for optionen til mig. Samme argument bruges en officiel pressemeddelelse fra kommunen.

- Alle, der har udtalt sig til fordel for denne beslutning, er dog enige om, at når options-aftalen med mig nu stod for at skulle forlænges for femte gang, skyldtes det en manglende underskrift med Banedanmark om at kunne købe arealet.

- Men de ved forhåbentlig også, at disse forhandlinger blev er blevet ført af ledelsen i Tekniske Forvaltning, der ikke ville have mig til at deltage.

Udelukket fra skyld

- Derfor virker det nu både mystisk og mærkeligt, at jeg tilsyneladende skal have skylden for, at der endnu ikke er kommet noget ud af forhandlinger, som jeg blev udelukket fra at deltage i.

- Derfor er den hidtidige officielle forklaring fra kommunen og flertallet i byrådet faktisk falsk - eller i bedste fald totalt misforstået. Der må være en anden og bedre forklaring på den manglende lyst til at forlænge min options-aftale, siger Claus B. Hansen.

I pressemeddelelsen hedder det samtidig, at "Roskilde Kommune straks vil gå i gang med at finde den projektudvikler som kan realisere projektet".

- Når man nærlæser den sætning, er det en helt urimelig bemærkning, i betragtning af de byggerier og projekter, som jeg hidtil har fået gennemført her i min hjemby.

- Jeg mener, at kommunen nu må sætte fokus på nogle helt andre problemer, hvis den skal realisere Røde Port projektet, forklarer Claus B. Hansen.

