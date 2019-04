Byrådet om økonomien: To verdener i den samme by

Byrådet er fuldstændig uenig, om det ser sort eller lyst ud for Roskildes økonomi i de næste år.

Roskilde Avis Paperboy - 25. april 2019 kl. 00:44 Af Torben Kristensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Da Roskilde Byråd onsdag aften diskuterede kommunens økonomiske situation, lød det, som om der er to vidt forskellige verdener i den samme by.

På den ene side ønsker borgmester Joy Mogensen (S) opslutning til en omfattende spareplan i de kommende budgetter på over 100 mio., selv om hun i øjeblikket langt fra er sikker på, at det er nødvendigt. Andre partier ønsker end endnu strammere økonomisk politik.

På den modsatte fløj argumenterede Enhedslistens veteran Henrik Stougaard, der snart har 30 års erfaring i Roskildes folkevalgte ledelse, for, at det var helt overdrevent. Den grundlæggende drift løber fint rundt, og mindre økonomiske opbremsninger i det stadig voksende budget var efter hans opfattelse fuldt tilstrækkelige.

Anledningen til debatten var forelæggelsen af kommunens regnskab for 2018, der viste et overskud i den almindelige drift på 148 mio. kroner, hvilket var 17,4 bedre end forventet i budgettet.

Til gengæld har kommunen i årets løb brugt kraftigt af kassebeholdningen til en flere politisk vedtagne projekter, bl.a. Kildegården, den nye svømmehal og forberedelse af en række boligbyggerier samt en stor afbetaling på gælden. Det har givet et fald i likviditeten på 200 mio., så kassebeholdningen nu er nede på 252 mio., opgjort efter gældende regler.

Stigende udgifter

Borgmester Joy Mogensen er fortrøstningsfuld om kommunens økonomiske fremtid, hvis hun ellers får gennemført en spareplan i driften på godt 100 mio. kroner, som byrådets udvalg er startet på.

- Vores grundlæggende økonomi er stærk, når vi får foretaget nogle justeringer i udgifterne.

- Når kassebeholdningen er svundet kraftigt ind de sidste år, er pengene gået til anlægsopgaver, der besluttet af et flertal her i byrådet. Så det er ikke kommet bag på os, men er noget, vi vidste på forhånd.

- Investeringer i svømmehal, idrætsanlæg, parkeringshus osv. har givet os en mere attraktivkommune, som er tiltrækkende for flere indbyggere og virksomheder, der flytter efter dem, for at få kvalificeret arbejdskraft. Det samme gælder en tiltrængt renovering af veje, cykelstier og folkeskoler.

- Flere har kritiseret nogle af disse projekter og sammenlignet med besparelser i vores drift. Men det første er jo udgifter, der kun kommer én gang, og som vi selv styrer. Stigninger i driftsudgigter kommer derimod igen år for år, hvis ikke vi får balance i dem.

- Jeg tror, at vore investeringer giver borgerne i Roskilde livskvalitet og tiltrækker flere indbyggere, konkluderede hun.

Overflødige besparelser

Henrik Stougaard (El) fastslog, at Roskilde har en stærk økonomi, som de fleste andre kommuner vil misunde.

Han mener, at den store spareplan, som et flertal i byrådet vil starte på, er overflødig. Efter hans opfattelse går planen ud på, at Joy Mogensen - eller eventuelt den partifælle, der skal overtage, hvis hun bliver minister - så kan komme og dele gaver ud til august, når budgettet for 2020 skal vedtages, og det alligevel ikke ser så slemt ud.

Merete Dea Larsen (DF) erklærede, at kommunen havde flottet sig med for mange prestige-projekter, og det kom flittige og loyale medarbejdere i kommunen nu til at betale for med fyringer.

Jette Tjørnelund (V) henviste til, at hendes parti flere gange har ønsket en opbremsning i det store anlægsbudget, så kommunens kasse ikke blev så tom, som det nu er tilfældet.

For dyr drift

Lars Lindskov (K) kritiserede Venstre og Dansk Folkeparti for at komme med en forfejlet kritik:

- Problemet i Roskilde er ikke, at vi får genoprettet veje og cykelstier og repareret skolerne. Heller ikke at vi skaber gode forhold for svømmere og andre sportsfolk eller opretter p-pladser for kunderne til byens handelsliv.

- Nej, det store problem er, at man ikke i tide har skåret ned på driften, når behovet falder f.eks. med færre børn. Her har 'Roskildes røde flertal' siddet på hænderne alt for længe, før man nu begynder at vågne lidt op.

Jeppe Trolle citerede den berømte Edith Piaff-vise 'Jeg fortryder intet' (Je ne regrette rien):

- Vi har med investeringerne fået en langt mere attraktiv by, hvilket er til glæde for både de nuværende og kommende borgere. Kommunen har en stærk økonomi, men ikke nogen stor likviditet, og det må vi så indrette os efter, men det bliver heller ikke så svært, mente han.