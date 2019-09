Se billedserie ROMU?s arkæologer er færdige med deres arbejde i løbet af september - men husejerne afventer stadig resultatet af en nabohøring, før de måske kan komme i gang med byggeriet.

Bygge-bureaukrati: Roskildes dyreste hul i jorden

I omegnen af 4,4 millioner kroner. Det var prisen for huset i lille Grønnegade 6 i det tidlige forår 2017. Mikael og Helle Andersen havde solgt deres hus på Grønningen i Himmelev for at rykke helt ind i hjertet af det historiske Roskilde i det charmerende kvarter nær banegården.

Næsten 2,5 år efter bor køberne og deres teenagebørn stadig midlertidigt til leje i en lejlighed i Roskilde. Huset i Lille Grønnegade 6 er i al væsentlighed revet ned, og på grunden er et stort hul, hvor ROMU for nylig er stødt på resterne af en mur fra middelalderen.

Efter hvad familien oplever som en yderst langsommelig kommunal sagsbehandling ligger arbejdet nu aldeles stille, mens ROMU gransker, hvad mulden gemmer.

- Vi håber da, at børnene når at flytte med ind i huset sammen med os, inden de flytter hjemmefra, lyder det lakonisk fra Mikael Andersen.

På den gamle måde Beliggenheden i Lille Grønnegade var muligvis en del af millionerne værd, da køberne overtog huset i april 2017 - til gengæld viste det gamle hus sig at være i væsentlig ringere forfatning end først antaget.

Huset var bygget uden fundament, væggene var pilrådne, endegavlen var revnet, og der var svamp i træværket. Kort sagt var huset modent til nedrivning.

Imidlertid er det ikke tilladt bare at rive et hus ned i det bevaringsværdige kvarter, hvorfor familien søgte kommunen om lov til at nedrive enkelte vægge. Taget var også forholdsvis medtaget, men det skulle ikke desto mindre bevares, da der ellers ville være tale om en de facto-nedrivning af ejendommen.

Standsningspåbud Køberne søger om byggetilladelse i september 2017, men grundet sagsbehandling, nabohøringer og påkrævet opmåling af ejendommen i forhold til skel falder den først endeligt på plads i maj 2018.

En misforståelse fra entreprenørens side fører i begyndelsen af 2019 til, at denne udover de nedrevne vægge river stort set hele taget ned, hvilket på grund af indsigelser fra en nabo fører til standsningspåbud 1. marts, inden byggeriet nogensinde er kommet i gang.

- Der er stort set kun tre spær tilbage. Huset er reelt revet ned, og derfor skal vi tage stilling til det, siger afsnitsleder i Byggesag i Roskilde Kommune, Jan Kurt Rendboe.

Tilbage til tegnebordet Da huset reelt er nedrevet, er der ikke længere tale om renovering men om nybyggeri, og Mikael og Helle Andersen skal derfor nu søge om at bygge et helt nyt hus.

Det indebærer, at alt skal tegnes forfra, nu med plads til kælder og ikke 1. sal. Det nye byggeri skal nemlig overholde det såkaldte BR18, og det giver ikke lov til 1. sals udnyttelse på grund af for lave loftshøjder og skærpede isoleringskrav.

Parret afventer formelt stadig en tilladelse til den nedrivning, der reelt er pågået, og de afventer nu også svar fra forvaltningen om en mulig tilladelse til at bygge nyt.

Muren i jorden Under det fortsatte byggestop holder husejerne et møde med forvaltningen i maj i år, hvorefter de får lov til at foretage forundersøgelser af grunden under huset. Arbejdet begynder i forsommeren, hvorefter det hurtigt står klart, at huset i Lille Grønnegade 6 er bygget direkte oven på resterne af en muret kælder fra 1300-tallet.

Ifølge museumsinspektør og arkæolog Jesper Langkilde er den angiveligt atter nedrevet på et tidspunkt i årene 1550-1600.

Det fundne murværk bliver dokumenteret nøje, bl.a. ved hjælp af 3D-opmåling, og vil derefter blive revet ned og fjernet, hvorefter de tålmodige husejere efter alt at dømme kan vende tilbage til dér, hvor de slap: et hul i jorden i Lille Grønnegade.

Penge og tålmodighed En skønne dag vil parret sikkert underholde mangen et middagsselskab med den middelalderlige mur lige under gulvbrædderne.

Imidlertid er sådanne historier ikke ganske gratis, for ifølge Museumsloven af 2002 påhviler det bygherren at afholde udgiften til de lovpligtige arkæologiske undersøgelser.

Som bekendt står der Mikael og Helle Andersen på skødet i Lille Grønnegade 6, og de kan derfor føje i omegnen af 180.000 kroner til de knap 700.000 kroner, som de har brugt på landmålere, arkitekter samt husleje de sidste 2,5 år.

I forbindelse med at ROMU's arkæologer graver, skal der fjernes jord fra grunden, som ved jordprøver viser forurening fra klasse 0 til klasse 3. Parret kan dermed tilføje yderligere 20.000 kroner til den samlede regning for bortkørsel og deponering af jorden efter gældende regler.

- Man skal have penge og tålmodighed for at stå igennem det her. Vi havde aldrig nogensinde købt det lort, hvis vi havde vist alt det her på forhånd, siger den trætte bygherre.

Tre år senere Som et plaster på et økonomisk sår af de større har Slots- og Kulturstyrelsen uventet tilbudt dækning af størstedelen af udgifterne til de arkæologiske undersøgelser, således at Mikael og Helle Andersen kan nøjes med at betale 35.000 kroner for ROMU's arkæologiske arbejde.

Således opmuntret afventer familien nu at kunne påbegynde selve byggeriet i Lille Grønnegade 6 sidst på året - og måske kunne flytte ind i et færdigt hus midt i 2020.

Indtil det sker, kan Mikael og Helle Andersen i den kommende tid bruge kræfterne på at nå til enighed med entreprenøren, som med nedrivningen af taget påførte huskøberne en række udgifter til nye tegninger, beregninger og leje af midlertidig bolig.

Imens afventer parret resultatet af endnu en nabohøring, der sluttede 21. august. Parret har endnu en gang forsøgt at rykke forvaltningen for et svar, men må bare vente videre.

- Det her har været så dyrt og så bøvlet - men ventetiden er det værste. Vi skiftes til at ligge i fosterstilling, og håber bare det hele en dag går over, siger Mikael Andersen.