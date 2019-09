Fra toppen af p-huset på Sortebrødre Plads vil Tomas Breddam prøve at holde overblikket med Roskildes byudvikling og nye muligheder for indtægter til at sikre økonomien. (Foto: Anette Gundlach)

Breddam om økonomiaftale: Vi får ikke mange flere penge

Roskilde Avis - 09. september 2019

- Vi får ikke mange flere penge til Roskilde i den nye økonomiaftale, som Kommunernes Landsforening på vores vegne netop har indgået med finansminister Chris Wammen og regeringen.

Sådan siger borgmester Tomas Breddam, som derfor heller ikke vil ændre noget væsentligt i sit oplæg til de kommende forhandlinger om kommunens budget for næste år i 2020. Her har et flertal i byrådet allerede inden sommerferien vedtaget en samlet spareramme på 125 mio i forhold til det fremskrevne budget.

Kommunens økonomiske forvaltning skal i de kommende dage regne på konsekvenserne, hvilket er en kompliceret sag med mange både plusser og minusser. Derfor vil der heller ikke foreligge mere præcise økonomiske fakta, når byrådet på onsdag skal have 1. behandling af budget 2020.

Til gengæld skulle der forhåbentlig være præcise tal klar i god tid, inden partierne mødes til de afgørende forhandlinger i starten af oktober.

Driften kører rundt

Til det kommende møde i byrådet vil borgmesteren og et stort flertal også gå ind for at foretage en opbremsning i udgifterne allerede i år. Dvs. at man udsætter udgifter, der er med i budgettet for 2019 til nye initiativer, ansættelser, anlæg osv, men som endnu ikke er sat i gang.

På den måde kan der spares over 40 mio. i 2019, så nødvendigheden af besparelser i 2020 dermed også bliver mindre.

- Heldigvis løber kommunens egentlige drift rundt i 2020, forklarer Tomas Breddam.

- Nu i første halvdel af 2019 fik vi uventede udgifter for ikke mindre end 25 mio. kroner, først og fremmest til anbringelse af psykisk syge, handicappede og andre på døgninstitutioner. En plads kan let koste over en million om året, og når antallet pludselig stiger, bliver det også meget dyrt.

- Nu har vi i oplægget til budget for 2020 taget højde for denne kedelige udvikling, som andre kommuner også oplever.

Anlæg giver indtægter

Tomas Breddam afviser den kritik, der har været af, at Roskilde kommune i de senere år har gennemført en række større anlæg. Det har betydet, at kassebeholdningen nu er langt mindre end tidligere.

- Et flertal i byrådet har jo været enige om disse investeringer, så vi har gjort det med åbne øjne.

- Anlæg er også vigtige for borgerne, som f.eks. den nye vej ind til Jyllinge, der gør livet lettere for mange borgere deroppe. Man kunne også nævne cykelstien til St. Valby, der hverdagen mere sikker for børn og andre indbyggere i denne del af kommunen.

Borgmesteren nævner desuden det nye parkeringshus på Sortebrødre Plads som en investering, der er med til at give kommunen nye indtægter, så man bedre få råd til at klare sociale udgifter og andre former for velfærd.

- Flere end de biler, der før har holdt på hele arealet omkring Kvickly (nu SuperBrugsen), kan være i det nye p-hus.

- Derfor kan vi nu gå videre og lave nye boliger samt erhverv på hele dette område. Det giver kommunen skatteindtægter fra nye beboere og virksomheder.

- Samtidig kan vi bruge indtægterne fra dette grundsalg til udvikling andre steder i kommunen, f.eks. i Vibys centrum, hvor der også sker meget i disse år.

Får intet ekstra

I den nye aftale mellem regeringen og kommunerne giver staten ekstra 2 mia. kroner, men de penge går stort set til at dække voksende udgifter til flere ældre, børn, anbringelser på døgninstitutioner og andre nødvendige opgaver.

- Derfor får vi ikke råd til meget ekstra - med mindre der pludselig skulle ske noget helt uventet, og det tror jeg altså ikke på, siger Tomas Breddam.

Han skal nu i gang med forhandlinger sammen med byrådets øvrige partier for at få en fornemmelse af, hvem der kan være med i det kommende budget for 2020.

