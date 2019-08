Se billedserie Roskildes nye borgmester Tomas Breddam føler sig godt modtaget af de øvrige partier i byrådet. Foto: Jan Partoft

Breddam føler sig godt modtaget som borgmester

- Jeg føler mig godt modtaget som ny borgmester i Roskilde.

Sådan fortæller 48-årige Tomas Breddam, der onsdag aften vælges i byrådet som afløser for den nye kulturminister Joy Mogensen. Han er allerede igang med at sondere terrænet både hos de øvrige politiske partier og blandt en række af de vigtigste organisationer i byen.

- Alle partier ønsker et bredt samarbejde, og det tegner fornuftigt. Så det vil jeg også gøre mig umage for at sikre, forklarer han.

Spare-budget

Den første store opgave for Breddam bliver at få vedtaget kommunens budget for næste år i 2020. Her kan han bygge videre på den principbeslutning, som byrådet traf allerede inden sommerferien, med en ramme-besparelse på 125 mio. kroner i forhold til det fremskrevet budget.

- Her var næsten hele byrådet enige om en stor del af punkterne, så der er jo heldigvis en udbredt vilje til at få kommunens økonomi til at køre rundt, forklarer Breddam.

Årets budget-forhandlinger er allerede blevet forsinket pga. valg til folketinget og en ny regering. Derfor er de årlige forhandlinger mellem staten og Kommunernes Landsforening om den økonomiske ramme i landets kommuner ikke færdig endnu.

Tomas Breddam regner dog ikke med nogen afgørende forbedring i forhold til de tidligere prognoser:

- Jeg tror ikke, at vi får væsentlig flere penge i kommunerne her i sidste øjeblik. Så de fleste af de besparelser, som byrådet i Roskilde allerede har forberedt, bliver desværre nok nødvendige, fortæller han.

Vigtig erhvervspolitik

En anden hovedopgave for den nye borgmester bliver erhvervspolitik, hvor han er optaget af at sikre både handelsliv og andre brancher, så Roskilde får solide indtægter og penge til alle de gode ting, som byrådet gerne vil gennemføre.

- Foreløbig vil jeg i gang med at tale med f.eks. handelslivet, Erhvervsforum og fagbevægelsen. De frivillige foreninger spiller også en stor og postiv rolle.

- Vi har brug for at få alle gode kræfter ind i et samarbejde for at sikre en god fremtid for Roskilde.

Fælles julebelysning

En af de opgaver, som Breddam bliver nødt til at se på, er fremtiden for julebelysningen i byen.

Alle er i princippet enige om, at en flot julebelysning er meget vigtig for at hente mange kunder til Roskilde og skabe god omsætning i årets travleste tid hos mange af byens forretninger.

Men når regningen skal betales, har der været flere, som ikke selv kunne komme til lommerne og overlod det til naboen at finansiere noget, der også kommer dem selv til gode.

Den nye borgmester vil derfor sammen med erhvervslivets organisationer nu se på, hvordan denne udgift eventuelt med kommunens hjælp kan opkræves på en mere retfærdig måde, så flest muligt kommer til at bidrage til noget, alle har gavn af.

