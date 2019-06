Se billedserie Tomas Breddam, der her ses på Stændertorvet, har nu i flere år øvet sig i at finde rundt gennem magtens gader i Roskilde. (Foto: Jan Partoft) Foto: Jan Partoft

Breddam efterfølger Joy - 48-årig RUC'er ny borgmeste i Roskilde

Roskilde Avis - 28. juni 2019

Den 48-årige RUC-uddannede Tomas Breddam fra Trekroner skal være Roskildes næste borgmester i perioden frem til et kommende valg i 2921, efter at Joy Mogensen er blevet kultur- og kirkeminister.

På et møde fredag aften blandt de 16 medlemmer i Socildemokratiets byrådsgruppe, der udgør et flertal af de 31 medlemmer, nåede de frem til, at det vil være den bedste løsning. Beslutningen blev dog først truffet efter flere timers diskussion, hvor man også var enige om at holde et større seminar for at tilrettelægge gruppens videre arbejde.

Beslutningen skal endeligt vedtages på et møde i byrådet i starten af august, og i mellemtiden er viceborgmester Poul Andersen Roskildes formelle førstemand.

Men med valget fredag aften er Tomas Breddam den nye politiske leder i kommunen, og det vil alle aktører selvfølgelig tage bestik af.

Vikar-modellen

Breddam var allerede udpeget til at skulle være barsels-vikar for Joy Mogensen fra efteråret og frem til sommeren 2020. Men nu blev det pludselig et permanent job for to og et halvt år, og derfor skulle både han selv og partifællerne overveje situationen nøje.

De øvrige ændringer i denne vikar-model bliver også gennemført. Dvs. at Daniel Prehn bliver ny formand for Plan- og Teknikudvalget, mens hans plads i Økonomiudvalget så overtages af Gitte Kronbak.

- Min opgave vil være at fortsætte samme kurs, som vi har fulgt med Joy som borgmester, så Roskilde kan fortsætte den gode udvikling, har han sagt, da han blev udpeget til vikar-borgmester.

Boliger og job

Tomas Breddam er optaget af boligpolitik, hvor kommunen efter hans opfattelse skal opføre flere forskellige typer boliger, så alle fortsat har råd til at bo i kommunen.

- Vi skal have en attraktiv by, der tiltrækker indbyggere og flere arbejdspladser. Kulturen og de mange uddannelser spiller faktisk en stor rolle og er med til at trække Roskilde fremad, forklarer han.

- Overordnet skal kommunen også fortsætte sin grønne omstilling, som vi allerede har taget hul på, siger den kommende borgmester.

Svogerslev og Trekroner

Breddam er vokset op i Karslunde, hvor moderen var skolelærer og faderen flymekaniker. Den politiske interesse har han ikke fra fremmede, idet hans far sad i Greve Byråd for Socialdemokratiet.

Han har taget eksamen fra RUC i Nat-bas og Tek-sam, Men karrieren har også omfattet job i de to pædagogiske fagforbund SL og BUPL. I øjeblikket arbejder han som HR-partner hos Danmarks Miljøundersøgelse, der holder til på Risø.

Allerede i gymnasiet var Breddam aktiv i Danmarks Socialdemokratiske ungdom og på RUC var det i studenterorganisationen Frit Forum.

I 1999 flyttede han til et lille kollektiv ved Svogerslev, men siden er han rykket til Trekroner med hustruen Dorte og deres tre børn på henholdsvis 19, 16 og 14 år.

2013 blev han første gang valgt til Roskilde Byråd, og efter sidste valg i 2017 blev han formand for det vigtige Plan- og Teknikudvalg. Her har han f.eks. markeret sig ved i avisen at demonstrere, hvordan man i praksis skal køre ind i det udskældte p-hus på Sortebrødre Plads.

