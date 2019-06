Se billedserie Stort borgermøde i VIby på grund af Københavns Kommunes planer om at flytte Lindegården derud. En protestdemonstration starter på stedet allerede klokken 18.30. Regner med at mange møder op til begge dele. Foto: Kenn Thomsen

Borgermøde om Lindegården i Viby: Buhråb og hånlatter

Roskilde Avis Paperboy - 21. juni 2019 kl. 18:17 Af Anette Gundlach Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Buuuuh lød det protesterende fra mange af de 300 mennesker, når repræsentanter fra Region Hovedstaden tåda der var borgermøde om Region Hovedstadens planer om at flytte en del af Lindegården fra Boserupvej i vestkvarteret i Roskilde til Viby.

På et tidspunkt blev det så tåkrummende pinligt med de mange tilråb for nogle af de andre fremmødte, at en kvinde rejste sig op og bad de råbende om at opføre sig ordentligt og tale med respekt, så man kunne få noget ud af mødet.

Opfordringen hjalp dog ikke meget, da politi, borgmester Joy Mogensen og folk fra Region Hovedstaden fortsatte med at blive grinet og buhet ad, når de med stor tålmodig blev ved med at forklare om planerne.

Til gengæld fik de mange vibyborgere masser af klapsalver med, når de spurgte ind til Lindegården og planerne.

Sendes hjem

Hvad sker der, hvis de laver noget kriminelt? Bliver de så sendt hjem, spurgte en kvinde.

Hun fik forklaret, at Lindegården rent faktisk er deres hjem.

Beboerne i Viby fortalte om, at de er bange for utrygheden og kriminaliteten, som de regner med følger i kølvandet for en institution for psykisk syge.

De fik forklaret, at årsagen til, at Lindegården på Boserupvej bliver delt op, er, at de 35 beboere, der muligvis skal til Viby, har behov for at komme væk fra de mere udadreagerende beboere, der bliver i Roskilde.

De har brug for ro, hvilket kan være svært at få på Boserupvej og også i København, hvor mange af vibygenserne ønskede de psykisk syge hen. Eftersom Region Hovedstaden ejer Lindegården.

De fremmødte fik at vide, at der ikke er nogen, der ønsker, at beboerne på Lindegården skal skabe utryghed eller øge kriminaliteten.

- Vi vil også have et trygt naboskab i Viby, ligesom vi har det ved bostederne i Københavns Kommunen, var de fremmødte fra Region Sjælland enige om.

Netop derfor er personalet ekstra opmærksomme og politiet bliver hurtigt tilkaldt, hvis der sker kriminelle handlinger som for eksempel hashsalg.

Mikael Rasmussen fra Roskilde Politi, der selv bor i Dåstrup, havde en kriminalitetsstatistik med for Lindegården for de seneste par år, hvor man kunne se, at det ikke så graverende ud med kriminalitet på selve Lindegården.

Han kunne ikke svare på, om beboerne stod for meget af kriminaliteten i nabo-området.

Men når man ser på døgnrapporterne er kvarteret i nærheden af Lindegården ikke mere udsat for kriminalitet end andre områder i Roskilde. (Red.)

Hvad med svømmehal

Området, hvor Lindegården måske skal ligge, har indtil videre været indtegnet som grønt område i lokalplanen, hvor der kunne være plads til svømmehal og udvidelse af idrætsanlægget.

Beboerne var kede af, at det nu ser ud som om, at der bliver skudt en hvid pind efter disse planer, selvom det er planlagt, at Viby skal udbygges gevaldigt.

Kommunens planchef forsøgte at berolige de oprørte beboere ved at sige, at der stadig var plads til at udvide til mere sport, hvis man blot byggede i en lidt anden retning end lokalplanen viser.

Rendt over ende

Beboerne gjorde det klart, at de følte sig rendt over ende og overhørt af Roskildes politikere.

- I sidder der som små konger i jeres riger uden at lytte.

- I er valgt som vores repræsentanter, men når vi råber op, så kalder I os alle mulige ukvemsord i stedet for at høre på os, var nogle af udsagnene.

Beboerne fik tiden forlænget på borgermødet, der var planlagt til at vare fra klokken 19 til 21, men det var langt fra nok.

Flere mente også, at de ikke fik konkrete svar på deres spørgsmål, men at svarene tilgengæld var alt for lange.

Problemet i sagen er dog, at tydelige svar ikke er mulige, da det er så tidligt i processen, at Roskildes politikere endnu ikke har sagt ja eller nej til, om Lindegården skal til Viby, og heller ikke til, hvor mange personer, det drejer sig om, forklarede Joy Mogensen.

Mødet sluttede af med, at borgmesteren svarede på mere end 20 spørgsmål, som hun havde fået på skrift fra urolige i Viby.

