Bordtennis som ældremotion

Selv om man har rundet de 60 år er det ikke for sent at gribe et bordtennisbat og gå i gang med at sende de små hvide bolde på en hoppetur på bordet. Roskilde Ældre Motion og DGI er gået sammen om at tilbyde alle over 60 muligheden for at bruge sporten som fysisk og mental motion.