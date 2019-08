John Henry Larsen har stadig gang i sin forretning med køb og salg af brugte biler, selv om han nu har rundet de 81 år.

Biler til Roskilde i 50 år: Fart på hele livet

Roskilde Avis Paperboy - 30. august 2019 kl. 00:56 Af Foto: Kim Rasmussen

John Henry Larsen har haft fart på hele livet, både bag rattet og som bilforhandler. 1. september kan han fejre et helt usædvanligt jubilæum efter at have solgt biler i Roskilde gennem 50 år.

Den nu 81-årige John Henry er fortsat i sving og har sit eget motto, som han gentager for sig selv hver morgen:

- Dagen i dag er den vigtigste i mit liv - det er ikke i morgen.

Lukket by

I løbet af den lange periode har han handlet bil med titusinder af roskildensere. Når der var mest gang i den, solgte han 1.000 nye biler på et enkelt år.

Han har oplevet den store udvikling i Roskilde gennem alle disse år, hvor det i hans første år var en temmelig lukket by, når man kom udefra.

- En lille gruppe sad og bestemte det meste. Men da indbyggertallet for alvor voksede med de mange nye boliger i 1960'erne og 70'erne, kom der også flere indbyggere, som skulle have bil og gerne ville handle med mig

Start som vaskedreng

Hans karriere i bilbranchen begyndte i Charlottenlund, hvor han blev vaskedreng, der gjorde biler rent på et værksted. Senere blev han så sælger samme sted.

John Henry Larsen er en rigtig 'Skovser-dreng' og gik bl.a. i skole med en datter til en af de fiskekoner, der stod på Gammel Strand overfor Christiansborg og solgte nattens friske fangst.

Som ung var han desuden rigtig god til fodbold. Han nåede faktisk at spille med på Skovshoveds daværende 1. divisionshold i landet bedste række.

Blandt holdkammeraterne var Willy Schøne, bedstefar til den nuværende landsholdsspiller Lasse fra Himmelev, samt Poul 'Løve' Andersen, der var med til at vinde sølvmedaljer for Danmark ved OL i Rom 1960.

Kunne se muligheder

Allerede som ung opgav John Henry sin fodbold-karriere for at koncentrere sig om bilbranchen.

Han blev leder af en forretning med Saab og Triumph på Østerbro og mødtes her med sin kollega Hans Nielsen, der havde en tilsvarende forhandling i Roskilde under en tur for at besøge den engelske fabrik.

De to kom godt ud af det med hinanden, og derfor var det oplagt, at den unge mand fra Skovshoved skulle overtage, da Roskilde-forhandleren ønskede at stoppe.

- Jeg kunne se de gode muligheder i Roskilde, fordi byen også dengang voksede kraftigt med nye boligkvarterer i alle retninger, fortæller John Henry Larsen.

Yndlingsbilerne

Med alle de forskellige mærker, som han har forhandlet gennem årene, har han oplevet at køre i et utal af biler. Når han bliver bedt om at nævne tre yndlingsbiler, bliver det følgende:

- Jeg havde i nogle år en 6-cylindret Citroën XM, som det var en sand fornøjelse at køre i med god affjedring og stærk motor.

- Når vi tog på skiferie i Schweiz, kunne jeg køre hele vejen uden at blive særlig træt. Men dengang var jeg jo noget yngre.

- Så husker jeg en Mazda med Wanckel motor, den var også meget interessant.

- Endelig var der så en 6-cylindret Peugeot 504, med klassiske og rene linjer. Den var også dejlig at køre i.

Holder sig i gang

Når John Henry Larsen har klaret sig så godt igennem så mange år, skyldes det også, at han har et både behageligt og kultiveret væsen. Han er så ordentlig, at man skal gøre sig umage for at blive gal på ham. Det har mange af kunderne sat pris på, så de er kommet igen.

Den gamle bilforhandler har dyrket sport og motion hele livet, og det er efter hans egen mening en af årsagerne til, at han stadig kan holde farten oppe. Han cykler meget og spiller fortsat tennis sammen med faste folk, bl.a. den tidligere apoteker Paul Bundgaard.

tk Tidslinje

1. september 1969 køber John Henry Larsen forretningen Autobørsen i Ringstedgade 21 (hvor der nu er farvehandel) med forhandling af det svenske bilmærke Saab og engelske Triumph.

1971 får han forhandlingen af det berømte franske mærke Citroën, der bl.a. lavede ikoniske biler som 2CV, Diane for slet ikke at tale om 'cigaren' ID, som præsident de Gaulle kørte i.

1975 rykker han til Københavnsvej 26 (hvor Elgiganten senest havde til huse) og forhandler Citroën samt japanske Mazda. På det tidspunkt solgte han 15 pct. af alle nye biler i Roskilde.

1986 mister han Mazda-forhandlingen, men får til gengæld det andet franske mærke Peugeot, der vokser sig stort i de følgende år med modeller som 205, 309 samt 405, der flere gange bliver årets bil i Danmark.

Efter nogle år kan Peugeot ikke længere være på pladsen ved Elisagårdsvej, og John Henry opfører sammen med Jens Winther store nye lokaler ved Maglegårdsvej.

Et par år senere overtages Peugeot-forhandlingen i Roskilde af Johnny Vejlebo og Jens Winther.

John Henry fortsætter med Citroën og flytter til Elisagårdsvej, hvor han opfører moderne salgslokaler og værksted.

2004 overtages grunden på Elisagårdsvej af Nordicom, der skal opføre nye erhvervsbygninger her.

John Herny Larsen flytter sin Citroën-forhandling til Københavnsvej 152.

2008 overlader han forhandlingen af Citroën i Roskilde til den store kæde Andersen Biler og fortsætter en række år i bestyrelsen for dette selskab.

2009 John Henry Larsen starter sin egen lille virksomhed Roskilde Bilhandel med køb og salg af brugte biler. Den driver han fortsat