Bente fik brev fra kommunen uge efter valget: Nu kan du stemme igen

Roskilde Avis Paperboy - 13. juni 2019 kl. 00:15 Af Anette Gundlach Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Bente Møller og hendes mand Ulrich kikkede noget, da de tømte deres postkasse tirsdag formiddag 11. juni.

Her lå et brev fra Roskilde Kommune, hvor i der stod, at da de havde brevstemt, var der mulighed for at de var vejledt forkert, derfor fik de lov til at stemme igen enten 31. maj eller 1. juni.

- Vi blev noget overraskede over at få brevet, siger Bente Møller. Hun fortæller, at brevet var stemplet 30. maj, hvilket var helligdagen kristi himmelfart. Da man må forvente at posten først kommer ud omkring fem dage, efter at brevene bliver lagt i postkassen, skulle der næsten et mirakel til, for at brevet var fremme 1. juni.

- Jeg tænker, at det er et voldsomt ressourcespild at sende breve ud til alle brevstemmere, specielt når de alligevel får brevene for sent, siger Bente Møller.

I Roskilde valgte næsten hver tiende at brevstemme, nemlig hele 5.568 personer.

I øvrigt var Bentes mand en af dem, der blev vejledt forkert, fortæller hun.

- Han fik at vide, at han kun kunne stemme på et parti, mens jeg fik at vide, at jeg kunne stemme personligt, selvom kandidatlisten ikke var kommet ud, siger Bente Møller. Parret stemte begge på rådhuset.

Og det var netop fordi, at flere personer havde fortalt til blandt andet venstrepolitikeren Lars-Christian Brask, at de fejlagtigt havde fået at vide, at de ikke kunne brevstemme personligt, at kommunen blev nødt til at lade brevvælgere stemme endnu en gang.

Forpligtet til at sende

Henning Strange, kommunens juridiske konsulent, kan dog berolige med, at man ikke har sendt breve ud til alle 5.568 brevstemmere.

- Torsdag 30. juni gav vi besked til alle kommunens brevstemmere, der modtager breve pr e-post. De havde det klokken 12 og havde dermed to dage til at stemme, siger Henning Strange.

- Vi var forpligtigede til at også at sende til de andre, og nogle af dem har måske nået at få brevet, men vi er jo ikke herre over posten, siger han.

