En ny trend i Roskilde er folkekøkkenet. INSP! har haft folkekøkken i mange år, men nu er der også folkekøkken og sociale komsammen'er i Roskilde Museum, Ragnarock, og i Café Freunde i Trekroner

At slå tiden ihjel

Roskilde Avis Paperboy - 26. maj 2019 kl. 07:56 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

I søndags kom vores søn og familie forbi hjemme hos os.

De var alle på cykel og skulle ud og nyde den første rigtige sommerdag. De er en typisk moderne familie, to forældre og to piger på 7 og 12 år. Begge forældre er selvstændige erhvervsdrivende, så der er altid underskud af fritid og altid overskud af arbejde - både i hverdagen, om aftnerne og i weekenderne og med hyppige rejser til udlandet.

De var glade og forventningsfulde. De skulle være sammen hele dagen, for målet var Boserup skov, og det er en lang cykeltur, særligt når man kun er 7 år.

Det er også et vilkår for moderne familier, at være stressede. Stressede over manglende tid til arbejdet og dårlig samvittighed over forventninger, der ikke bliver indfriet.

Det var derfor en skøn oplevelse at se en familie fuld af glæde over, at hele denne søndag var deres egen.

At slå tiden ihjel sammen, bekæmper stress

Stress er en påtrængende fare overalt i erhvervslivet og arbejdslivet.

Jeg er ikke psykolog, men det er indlysende, og det er min oplevelse fra min egen familie og fra mig selv, at det har stor betydning, at man kan skabe et privat rum af oplevelser og aktiviteter, også fysiske aktiviteter. Dette rum skal være helt fri for sociale medier og arbejdsopgaver - det skal fyldes med samvær og oplevelser. Nogen vil kalde det, at slå tiden ihjel, hvilket jo har en noget negativ klang. Men det betyder, at man kun beskæftiger sig med samværet med familie eller venner. Når man afviser arbejdslivets krav og forventninger i disse særlige stunder - så er det da OK , at "slå tiden ihjel".

Slå tiden ihjel i Roskilde

I Roskilde er det nemt at slå tiden ihjel. Jeg ved det fra egne erfaringer. Efter 47 år i byen, er der stadig nye steder at opdage, spændende historier at suge til sig.

Historier er jo ikke noget man holder for sig selv - de deles med andre. Da jeg var dreng begyndte tilknytningen til Roskilde, når vi var på familiebesøg hos bedsteforældrene på Skt. Jørgensbjerg. Besøget indeholdt altid en lang vandretur rundt i bydelen neden for domkirken. Turen var altid fyldt med historier om husene og deres beboere med markante særpræg.

I Roskilde har vi et hav af foreninger og alle har, udover det faglige indhold, også et socialt indhold. Den største forening er vist "Vinterbaderne". Hvis man vil vide, hvad der sker i byen og have venner overalt, er det her man skal søge hen, men ventelisten er lang.

Ellers skal man tage cyklerne og besøge Sct. Hans Hospital, Boserup Skov og fjorden . Her er der rekreation og natur for alle pengene og tilmed cafeer og bålpladser. Musicon med skateranlæg, højskole, kunstskole og meget andet. Hvad med en tur på kirkegårdene - der er flere end man skulle tro - og undersøge hvilke gamle slægter og familier der førhen havde betydning for byen.

Besøg de to museumsbutikker i Ringstedgade, Lützhøfts Købmandsgård og Slagterimuseet. Slå et slag omkring museerne, Roskilde Museum, Ragnarock, Vikingeskibshallen og det lille Håndværkermuseum.

Slå tiden ihjel med familie og nye venner

En ny trend i Roskilde er folkekøkkenet. INSP! har haft folkekøkken i mange år, men nu er der også folkekøkken og sociale komsammen'er i Roskilde Museum, Ragnarock, og i Café Freunde i Trekroner.

God tur til alle familier og vennegrupper - bekæmp dårlig samvittighed - bekæmp stress.