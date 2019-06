FC Roskildes hoveaktionær Carsten Salomonsson er ærgerlig over, at en udsættelse af stadion-byggeriet også rammer fodboldklubben. (Foto: Jan Partoft) Foto: Jan Partoft

Ærgerlig klubejer: Udsat stadion rammer FCR

Roskilde Avis - 17. juni 2019 kl. 14:48

Når Roskilde kommune og byudvikler Hans-Bo Hyldig nu bliver nødt til at ændre i planen for et nyt stadion for at få bedre økonomi i projektet, bliver det forsinket, hvilket rammer fodboldklubben FC Roskilde.

- Vi regnede med, at der var et færdigt og vedtaget byggeri, som snart kunne gå i gang, siger den nye hovedaktionær Carsten Salomonsson, der er meget ærgerlige over denne nye forsinkelse.

- Men vi kan jo ikke gøre så meget andet end at afvente byrådets beslutning i sagen onsdag. Derefter må jeg tale med borgmesteren om, hvad vi så kan gøre.

Længere dispensation

Et af de store problemer er, at FCR i øjeblikket har dispensation til at spille i den gamle Idrætspark, som ikke lever top til kravene for 1. division, bl.a. varme i banen.

Denne dispensation er opnået med udsigt til, at et nyt stadion snart skulle opføres. Hvis det forsvinder ud i fremtiden, kan det blive svært at få dispensationen forlænget.

- Under alle omstændigheder håber vi i FC Roskilde, at byggeriet bliver til noget, selv om der skal ændres i byggeriet, og der måske kommer færre tilskuerpladser, siger Carsten Salomonsson.

Møder med spillerne

Efter at FC Roskilde i foråret blev reddet tæt på fallittens rand, prøver Salomonsson og de andre investorer, der skød nye penge ind i klubben, at få rettet op på økonomien. Det betyder bl.a. et meget mindre spillerbudget.

Derfor taler han og klubbens ledelse i øjeblikket med spillerne og kan ikke længere tilbyde samme løn som tidligere.

To af de fremtrædende profiler på holdet i den forløbne sæson, målmand Frederick Schramm og angriberen Mikkel Nøhr, havde kontaktudløb og forsvinder. Ellers er det endnu uklart, hvem af de øvrige i truppen der bliver - og om nye kommer til.

Søger ny træner

Samtidig søger klubben efter en ny træner til at lede holdet i den kommende sæson.

Christian Lønstrup, der spillede en afgørende rolle for holdets redning, røg ud, efter at han havde beskyldt flere spillere i at være involveret i matchfixing og tabe med vilje, bl.a. i hjemmenederlaget til Lyngby, der i de sidste 10 minutter fik lov at score to gange og vandt med 2-1.

Klubben valgte derefter at suspendere den tidligere FCK-stjerne, fordi man ikke kunne have en mand i spidsen for et mandskab, som han har beskyldt for at snyde.

Lønstrup har siden bebudet en stævning imod FCR for at få nogle penge, men det tager Carsten Salomonsson helt roligt.

- Jeg er meget fortrøstningsfuld i netop den sag, siger han.

Selve sagen om matchfixing er der heller ikke noget nyt om. Politiet undersøger anklagerne, hvor der tilsyneladende ikke er nogen tydelige beviser.

- Som klub er FC Roskilde ikke involveret under nogen omstændigheder, men hvad der ellers er foregået, har jeg ingen sikker viden om, fortæller Carsten Salomonsson.

