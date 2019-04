20 lærere indstillet til undervisningspris Dermed sætter Himmelev Gymnasium ny Danmarksrekord

Ikke mindre end 20 lærere på Himmelev Gymnasium er indstillet til Politikens Undervisningspris, hvilket er bemærkelsesværdigt for så relativt lille et gymnasium - faktisk er det Danmarksrekord. Af samme grund er rektor Louise Ravn imponeret over både lærere og elever.

- Det, som i min optik gør en god lærer, er høj faglighed, autenticitet og interesse, og med interesse mener jeg både for det pågældende fag såvel som for eleverne. Relationen mellem lærer og elev er utrolig vigtig, fordi lærerens tilgang til både faget og eleven, er af kæmpe betydning for elevens personlige motivation og interesse for faget. Når vi på Himmelev endnu engang slår rekorderne for antallet af indstillede lærere, vidner det om, at vi har nogle lærere, som udover faglig dygtighed besidder evnen til at møde os elever i øjenhøjde og derved skabe trygge rammer for læring samt smitte os med deres egen interesse for fagene.