Foto: Jan Partoft Foto: Jan Partoft

18-årig kvinde voldtaget i telt

Roskilde Avis Paperboy - 03. juli 2019 kl. 10:47 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Natten mellem tirsdag og onsdag blev en 18-årig kvinde fra Roskilde voldtaget på festivalens campingområde.

Læs også: Telefontyve fra 2018

Hun har fortalt politiet at hun i løbet af aftenen havde flirtet med en mand. Da hun ville sove, tilbød manden hende en plads i sit telt.

Det sagde den 18-årige ja tak til, men da manden i løbet af natten begyndte at gøre tilnærmelser, var svaret nej tak. Trods tydelig besked fra kvinden om at hun ikke ville medvirke til sex gennemførte manden et fuldbyrdet samleje.

Den 18-årige forlod teltet og henvendte sig til nogle politifolk, der var på patrulje i området. Hun bliver nu undersøgt på Rigshospitalet og politiet fortsætter efterforskningen for at finde gerningsmanden.

To mulige voldtægter Politiet har fået to anmeldelser, hvor der kan være sket en voldtægt.

En 23-årig kvinde har fortalt politiet, at hun vågnede afklædt om morgenen uden at kunne huske, hvad der var gået forud. Hun mistænkte, at der måtte være puttet noget i hendes vinglas aftenen forinden, da hun var på vej fra et sted til et andet. Her var hun nemlig nødt til at forrette sin nødtørft på vejen, hvor hun satte sit glas fra sig. Hun huskede, at vinen havde smagt besynderligt, men slået det hen. Resten kan hun ikke huske.

Den anden kvinde, der har mistanke om at være udsat for en voldtægt, er også 23 år. Hun har fortalt politiet at hun havde haft et blackout fra mandag klokken 23 til tirsdag nat ved 1.30-tiden. Hun var vågnet i sit eget telt, hvor hun kunne mærke smerter i sit underliv.

I løbet af tirsdagen blev hun i tvivl om, om hun kunne have været udsat for en sædelighedsforbrydelse og henvendte sig derfor til politiet. Politiet opfordrede kvinden til at blive undersøgt hos Center for Seksuelle Overgreb på Rigshospitalet.

Hun ønskede dog hverken undersøgelser eller at anmelde forholdet, men politiet har registreret det som en mulig sædelighedsforbrydelse.

