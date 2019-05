Send til din ven. X Artiklen: Tag ansvar! Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Tag ansvar!

I denne tid er der ikke kun folketingsvalg, men der er også gang i en budgetproces her i Roskilde Kommune.

Hidtil har DF forholdt sig roligt, da det klart er meldt ud at hvis man kritiserer den hidtil førte politik (altså den der har skabt en minus på 125 mio, vi skal finde her i foråret) har man udelukket sig fra budgetprocessen.

Det gør selvfølgelig, at vi i gruppen har en overvejelse om hvorvidt vi (igen) skal træde til når der skal spares store summer, eller om vi skal lade Socialdemokraterne rydde op efter eget rod sammen med deres faste vedhæng, konservative, Radikale og socialistisk Folkeparti. Det er disse partier, der sidste mange år har været omdrejningspunktet i alle budgetter og dermed bærer ansvaret.

Udfordringen er blot, at hvis vi står udenfor, er én ting sikker. Der bliver sparet 125 mio, hvorefter vi til det endelige budget endnu engang vil se adskillige partipolitiske tiltag for adskillige millioner. Som regel op imod 30-60 mio. Dette kan Dansk Folkeparti kun modarbejde ved at sidde med ved bordet. Omvendt er det ikke lykkedes os at få de øvrige partier til at udvise mådehold de forgangne år, så hvorfor det skulle lykkes nu er tvivlsomt.

Risikoen ved denne udmelding er at Socialdemokraterne med deres støtter nu (igen) forarges og udelukker Dansk Folkeparti, da vi ikke har forstået "sandheden", nemlig at det ikke er deres skyld, at vi er gået fra en kassebeholdning på 477 mio pr 31/12 2013 til 252 mio ved udgangen af 2018. Der forventes et yderligere fald på helt ned til 175 mio i udgangen af 2019 hvis ikke der gribes kraftigt ind.

En anden forklaring, der er i spil er at vi hele tiden har vidst, at kassen ville se ud som den gør nu, da vi igangsatte diverse tiltag de seneste mange år. Korrekt: Socialdemokraterne, konservative, socialistisk Folkeparti og radikale har indgået budgetter i alle årene, og Dansk Folkeparti har i det omfang, vi har fået lov at være med, advaret imod de politiske ambitioner.

Derfor et dilemma: Vil vi blive betragtet som uansvarlige, hvis vi ikke bidrager til at spare på al kernevelfærd, eller er det fair at sige at de partier, der har brugt alle pengene også må stå på mål for de besparelser de bevidst er gået i møde?

Uanset hvad vi gør, må vi erkende, at borgerne kommer til at mærke besparelserne på kernevelfærden. Men hvis de er heldige, kan de snart få en svømmetur i et meget dyrt badebassin, tage deres børn med på kultursightseeing, tage et højskoleophold, eller tage en shoppetur i byen og parkere i et nyt fint parkeringshus.

Dansk Folkeparti vil fortsætte vores kamp for kernevelfærden i Roskilde - vores udsatte, ældre og børn.

Med venlig hilsen

Merete Dea Larsen

MF