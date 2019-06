Den lokalhistorisk interesserede Kurt Buchtrup (tv.) var direktør for Bikuben på Stændertorvet (nu en del af Danske Bank). Han gør opmærksom på, at forgængeren Roskilde Sparekasse i starten af 1900-tallet betalte et meget stort beløb for at få ryddet Stændertorvet for bygninger. Hvis man nu bygger igen, koster det en meget stor ­erstatning. (Foto: Mie Neel) Foto: Mie Neel

Stop farcen om 'Spunken'

Roskilde Avis - 13. juni 2019

Roskilde Kommune har igen indbudt interesserede til at gøre forsøget med at drive en cafè eller lignende i den lille serveringsbygning, som af ukendte grunde blev en del af byggeriet, da der i forbindelse med etableringen af det nye torv skulle etableres læ og siddepladser til bybussernes ventende passagerer.

Det sker samtidig med at Roskilde Kommune fortæller, at der nu endelig er kommet en aftale i stand m.h.t. en ny restaurationsvirksomhed i kælderen under det gamle rådhus - en restaurationsvirksomhed, som uden tvivl også vil tilbyde udendørs servering i sommersæsonen.

Dermed vil der være 3 større restaurationsvirksomheder på torvet, og dertil kommer den mobile pølsevogn, og "street-food" virksomheder på torvedagene - og der er til overflod mange serveringsmuligheder lige i nærheden af torvet.

Der er allerede gjort tre forgæves forsøg på stedet, og det har sikkert været dyre lærepenge for de involverede, så jeg håber inderligt at Roskilde kommunes frejdige forsøg på at lokke med en udvidelse af de små 13 kvadratmeter, og tilladelse til opstilling af op til 5 cafèborde uden for det overdækkede areal falder til jorden, og at fornuften sejrer.

Behovet er ikke eksisterende, og derfor er løsningen ikke en udvidelse af serveringsdelen i forbindelse med "Spunken", men at man tager virkeligheden til efterretning og fjerner den, og erstatter den med glasafskærmning og bænke på begge sider, således som "Spunken" er indrettet i den syd/østlige ende.

Hvis man skal være lidt positiv, så kan man vel sige at forsøget trods alt er gjort, men at det mest fornuftige nok vil være at skabe det primære, nemlig et sted hvor buspassagerer kan finde læ og siddepladser i det skiftende vejrlig, og at torvets øvrige gæster på samme måde kan benytte stedet til samme formål - og det kan vel oven i købet komme til at se elegant ud.

I forbindelse med kommunens tilbud om at udvide serveringsbygningen vil jeg samtidig pege på at "der leges med ilden".

Roskildes torv er en af landets fineste pladser, som blev skabt af fremsynede borgere, som ønskede at skabe et frit udsyn til Roskilde Domkirke.

Ingen nulevende har med egne øjne set hvordan høje bygninger midt på torvet i praksis gjorde det umuligt at se domkirken fra byens hovedstrøg, og derfor er det nok svært at forestille sig. Ikke desto mindre var det tilfældet, og det kostede mange anstrengelser og rigtig mange penge at skabe det torv, som vi i dag tager for givet, men de initiativrige borgere var heldigvis også fremsynede nok til at etablere juridisk bindende aftaler om, at der ikke senere måtte bygges på torvearealet. Det er godt nok mange år siden, men det ændrer jo ikke ved aftalen, og kommunen har da også ved flere lejligheder måttet sande og erkendt, at den gamle aftale skal holdes. Kun ved at tilbagebetale et tocifret millionbeløb, kan kommunen frikøbe sig fra aftalen, men det har nu ikke afholdt kommunen fra at "afprøve grænser", for der har jo i praksis sneget sig bygninger ind på torvet.

Som jeg husker det, havde "Vivaldi" først en flytbar pavillonbygning, men den blev så til en permanent bygning. Størrelsen og placeringen er vel tålelig, og der tilføres noget liv til torvet, som de gamle initiativrige borgere nok ville ha' påskønnet. På samme måde må man vel også konstatere, at grønne træer på torvet også hører til i nutiden, men omfanget og placeringen er efter min mening mere tvivlsom. Man kan ved selvsyn konstatere, at flere af træerne er en betydelig hindring for at se domkirken fra den sydlige side, og det kan kun blive værre i takt med at de vokser. Det er lidt svært at argumentere for at træer skulle være bebyggelse i juridisk forstand, men at de hindrer det frie udsyn til domkirken er en kendsgerning.

Tiden kan jo heller ikke skrues tilbage, og "Spunken" har jo som en del af en busholdeplads en fornuftig funktion med en rimeligt transparent udformning, og placeringen er til at leve med, men det er mere end svært at se, at der er behov for en udvidelse af serveringsdelen, og enhver yderligere bebyggelse på torvet i gadeplan vil under alle omstændigheder begrænse udsynet til domkirken, og hvor stopper det ?

Jeg mener at tiden er moden til at "slå hælene i" og sige IKKE MERE BYGGERI PÅ TORVET !

Det kan ikke udelukkes, at kommunens udmelding om at "Spunkens" serveringsbygning uden problemer kan udvides, skyldes manglende kendskab til lokalhistorien blandt kommunens involverede politikere og embedsmænd - det er set før - men så er det altså på tide at sætte sig ind i de gamle aftaler og stoppe medens legen er god.

Man kan med fordel læse op på teksten på hjemmesiden Roskildesudvikling.dk og se under Stændertorvet.

Kurt Buchtrup