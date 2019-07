Send til din ven. X Artiklen: Skiftedag Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Skiftedag

Roskilde Avis Paperboy Læserbreve - 12. juli 2019 kl. 10:06 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

En Drøm! + Pøj pøj! Breddam.

I forbindelse med det aktuelle borgmester-skifte her i vores Shangri-La Roskilde pibler en stille drøm frem: At vore to lokale Gamle Redacteurs (øst og TK) fristes til at genopfinde den grundlæggende journalistiske lære, som de jo givetvis på et tidspunkt er blevet indpodet på Journalisthøjskolen: Objektiv, kritisk, nuanceret og dermed tro gengivelse ... spejling af virkeligheden, menneskene og mekanismerne - selv om det måske ikke altid er det mest bekvemme og populære - men efter den almengyldige bæredygtige formel "Sagen over Personen!" ... og ingen fredhellige!

Således at de i et smukt hug kapper tråden til de seneste års "gerning" som ukritiske, logrende talerør for den nu afgåede selvcentrerede Eks ! (ja, selve spot on! ordet "selvcentreret" er såmænd direkte tyvstjålet fra "hestens egen mule" / Eks'ens eget vokabularium - nogle vil måske foretrække at bruge et mere kontant og konkret dækkende udtryk som "personlig magtsyge").

Så de to på den måde kunne gøre en slags afbigt for fortidens forsømmelser: at have været påfaldende tilbageholdende med at sætte skarpt fokus på, og naturlige spørgsmålstegn ved punkter i Eks'ens mindre respektindgydende stil og ageren - kulminerende med at hun vanligt storsmilende med rørende bortforklaringer og undskyldninger en masse og en flot elegant 180 grader vending nu har "ofret" sig og er smuttet fra perlerækken af møgsager og katastrofe-projekter ... så altså renlivet populistisk tom-snak ..... flot! (Ja selvfølgelig er det helt i orden at have de allerhøjeste personlige ambitioner og drømme ... meeeeeee......n!)

I samme åndedrag skal lyde et fuldtonende Pøj pøj! til den nye Borgmester, som giver førstehåndsindtryk af at være et ærligt og troværdigt borgertænkende -følende og -lyttende menneske - med ægte respekt for Loven!

Ernst Frederiksen

Elmevej 29

Roskilde.