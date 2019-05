Regionsformand Heino Knudsen skriver, at folkevalgt ledelse i sundhedssystemet bedre sikre hensyn til de lokale forhold, f.eks. med læger hele døgnet på skadestuen i Roskilde. Foto: Photographer Bjarke MacCarthy

Send til din ven. X Artiklen: Regionsformand: Roskildes plads i Sundhedssystemet Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Regionsformand: Roskildes plads i Sundhedssystemet

Roskilde Avis Paperboy Læserbreve - 02. maj 2019 kl. 17:26 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

DEBAT: Jeg har med interesse fulgt debatten mellem diverse folketingskandidater om fremtiden for sygehuset i Roskilde.

Jeg hilser debatten velkommen, da netop sygehuset i Roskilde er et godt eksempel på, hvorfor det regionale demokrati er vigtigt.

Imod de administrative anbefalinger har Region Sjællands regionsråd besluttet, at skadestuerne på sygehusene i Roskilde og Næstved i fremtiden skal bemandes med læger døgnet rundt. Det sker for at sikre trygge sundhedstilbud - også til borgerne i Roskilde og Næstved.

Beslutningen er et konkret eksempel på, hvad det regionale demokrati kan. Samtidig er det et eksempel på hvad der vil falde bort, hvis beslutningerne i fremtiden skal tages centralt af udpegede embedsmænd, som ikke skal stå til ansvar for borgerne ved at være på valg hvert fjerde år.

Særligt Naser Khaders udmelding om, at de 21 akutsygehuse er fredet i regeringens forslag til sundhedsreform er interessant.

Interessant, fordi Region Sjællands akutsygehuse, som besluttet i regionens sygehusplan, i fremtiden vil være placeret i Køge, Slagelse, Holbæk og Nykøbing F.

Til Khaders information er sygehuset i Roskilde heller ikke akutsygehus i den fremtidige struktur, men derimod speciale sygehus.

Men et sygehus, som regionsrådet i Region Sjælland har vist vilje til at styrke, blandt andet med beslutningen om lægebemandede skadestuer døgnet rundt for at skabe et trygt tilbud til borgerne i Roskilde.

Jeg er nervøs for, om det fokus også vil bestå, hvis beslutningerne i fremtiden skal tages ud fra regnearkslogik af centrale embedsmænd.

Jeg er desuden en smule forundret over, at alt det som regeringen lægger op til kan lade sig gøre på sundhedsområdet i fremtiden, vil være muligt ved blot at nedlægge 5 regionsråd og oprette tre nye lag af administration. Det lyder nærmest, som om der ikke længere skal prioriteres benhårdt på sundhedsområdet, og at der vil være rigeligt med penge og råd til det hele. Selv om det lyder tiltalende, så har jeg svært ved at tro på, at det vil være virkeligheden.

Det, vi i virkeligheden har brug for er en reel prioritering af vores fælles sundhedsvæsen - både den somatiske og den psykiatriske del. Dertil et styrket fokus på det specialiserede social område.

Det behøver vi ikke en ny usikker, bureaukratisk og af-demokratiserende sundhedsreform til.

Heino Knudsen (S)

regionsrådsformand

Region Sjælland.