Jeppe Trolle (R) har i årevis presset på få at få en aftale mellem Roskildes lærere og kommunen. Foto: Jan Partoft

R-sejr med læreraftale

Roskilde Avis Paperboy Læserbreve - 29. maj 2019 kl. 09:03 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Læreraftalen i Roskilde er en stor sejr til Radikales vedholdende og tillidsbaserede forhandlingsstrategi

Så kom den endelig, den læreraftale som radikale sammen med venstrefløjs-partierne har arbejdet for, siden folkeskolereformen blev indført.

Radikale Venstre har ved hver eneste budgetforhandling stillet krav om, at der skal indgås en aftale med lærere og børnehaveklasseledere. Vi har flere gange indgået aftale med Socialdemokratiet om, at der skulle arbejdes på højtryk for at fremme en sådan aftale. Nu har dette stædige og vedholdende pres endeligt båret frugt.

Det er på høje tid. Roskilde er en af de sidste kommuner, som får en sådan aftale, som er helt nødvendigt for at sikre et godt samarbejdsklima med lærerne, ordentlige arbejdsvilkår FOR lærerne, og for at sikre at Roskilde kommune kan konkurrere med de øvrige kommuner på et tidspunkt, hvor der er lærermangel.

Radikales Venstres strategi har hele vejen igennem været et stædigt vedholdende pres på S ved hver eneste budgetforhandling, senest ved budget 19, hvor vi ikke kunne få en direkte garanti fra S, men til gengæld et løfte om at der endnu engang ville blive gjort et seriøst forsøg på at nå i mål med en aftale.

Radikale Venstres forhandlingsstrategi er tillidsbaseret, idet vi stillede os tilfreds med et sådant løfte, på trods af, at der ikke blev givet en skriftlig garanti. Vi har den opfattelse, at når vi viser at vores budgetpartnere kan regne med os, også når det bliver svært, så vil de til gengæld også lægge sig i selen for at levere i forhold til de ønsker som vi er fremkommet med i budgetforhandlingerne.

Samtidig har vi stillet os bag skole-sammenlægninger og ny ressourcemodel, ud fra den betragtning, at en styrkelse af de små skolers økonomi og fleksibilitet, var en forudsætning for at der kunne indgås en læreraftale. Sidste gang var det netop de små skolers frygt for at deres skemalægning ville blive for vanskelig, som angiveligt gjorde at man ikke nåede helt i mål.

Med udgangspunkt i større skoler med en mere robust økonomi, og en større mulighed for fleksibilitet i skemalægningen, er der derfor dannet et bedre grundlag for at imødekomme lærernes krav om et loft for undervisningstiden.

Det er vores opfattelse, at den ny ressourcemodel, kombineret med en læreraftale, giver mulighed for større råderum for den enkelte skole, og for den enkelte lærer. Det er et skridt på vejen til at give lærerne mere frihed til at tilrettelægge deres undervisning og forberedelse, og dermed forhåbentlig også vejen til et endnu bedre samarbejde, lavere sygefravær og mindre vikardækning.

Det har været et langt sejt træk, men vi er glade for at kommunen endelig har taget dette vigtige skridt til at genoprette den helt centrale tillid mellem kommune og lærere.

For os er det en bekræftelse af, at strategien med at blive i forhandlingerne, selv når det ser svært ud, og man er nødt til at basere samarbejdet på gensidig tillid frem for håndfaste garantier betaler sig. Den budgetaftale vi indgik i efteråret, ser nu endnu bedre ud for Radikale Venstre.

Jeppe Trolle

byrådsmedlem

Radikale Venstre.