Tidligere formand for Roskildes Klima- og Miljøudvalg Jonas Paludan er skuffet over byrådets afvisning af store vindmøller på land. (Arkivfoto: Erling J.)

Pinlig beslutning i byrådet om vindmøller

Roskilde Avis Paperboy Læserbreve - 04. juni 2019 kl. 14:42 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

DEBAT: I skrivende stund er valgkampen i fuld gang og spørger vi vælgerne, er et af de mest væsentlige politiske emner, klima-problematikken. Det er i høj grad gået op for danskerne, at de globale klimaforandringer skal tages seriøst og at de kræver handling - og at de kræver handling nu.

Hvis vi rent faktisk vil sætte ind, så kræver det grundlæggende ændringer af den måde vi lever på, og det er ændringer på statsligt, regionalt og kommunalt plan. Set i det lys, virker den seneste byrådsdiskussion om vindmøller, decideret pinlig.

I dag forholder det sig sådan at det er forbudt at opsætte vindmøller i Roskilde Kommune, hvis de er over 25 meter høje. Det er et forbud som dels forhindrer opsættelsen af nye vindmøller, og dels forhindrer det at udtjente og nedslidte møller, kan sættes op på ny. Kort sagt, det er kommunalpolitik når det er mest uforståeligt.

På byrådsmødet d. 25. maj havde Enhedslisten, SF og Radikale stillet forslag om, at forbuddet skulle fjernes, for Roskilde Kommune skal selvfølgelig ikke være en hæmsko for den grønne omstilling.

Tværtimod, vi bør gå i front. Hvordan reagerede byrådet så? Man tror det næppe, men forslaget faldt.

Et solidt flertal i vores socialdemokratisk dominerede kommune, stemte forslaget ned. Så meget for skåltalerne om grøn omstilling.

Så meget for floromvundne taler om en bæredygtig fremtid. Da det kom til stykket, så valgte byrådet, med åbne øjne, at trække i den forkerte retning. Til det er der kun at sige, at tiden ikke er til at stå på bremsen.

Tiden er til at hamre speederen i bund, således at vores unger kan gå en bæredygtig fremtid i møde. Det er værd at huske på, når krydset skal sættes d. 5. juni.

Jonas Paludan

Tidl. formand for Klima- og Miljøudvalget i Roskilde Kommune, medlem af Enhedslisten.