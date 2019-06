Foto: Anette Gundlach

Penge er vigtigere end privatlivets fred for Byrådet

Roskilde Avis - 19. juni 2019

DEBAT: Først 30 boliger, så 40 boliger og tilslut 42 boliger - ja, borgerne får det serveret i det i bidder, lidt af gangen, så bliver protesten nok ikke så stor - smart, men I er gennemskuet alle jer i byrådet.

Efterhånden er der sikkert mange, som vil ønske jer byrådsmedlemmer i Roskilde hen hvor pebret gror. Tilsyneladende har I gjort jer selv til mestre i at genere mange borgere rundt om i Kommunen på en eller anden måde.

Handler I i blinde uden at tage hensyn, hører I reelt berørte borgere eller endnu værre negliserer I bare folk, fordi I har magten og ved, at folk mangler kræfterne og opbakningen fra deres medborgere?

Nogle enkelte blandt jer klandrer endda offentligt borgerne for ikke at vil have resultatet af disse upopulære beslutninger i deres egen baghave og postulerer, at intet kan besluttes, hvis man skulle høre efter disse protester, men sjovt nok bor der aldrig et byrådsmedlem i umiddelbart nærhed af områder med

upopulære beslutninger og protester.

Pga. manglende engagement fra borgerside var en grundejerforening i Viby i forbindelse med et projekt på et tidligt tidspunkt ikke interesseret i at gå ind i sagen om et nybyggeri i et villakvarter, da man ikke mente, at man blev berørt, idet man bl.a. havde afvist bygherre mht. fællesskab i grundejerforeningen. Det viste sig imidlertid senere, at alle husejere, som lå umiddeltbart op imod det kommende nybyggeri her i blandt 2 medlemmer af bestyrelsen ville blive berørte. Så begyndte de berørte husejere at komme op af stolene, men da var det jo allerede for sent - en høring er ikke en mulighed for at nedlægge et projekt - knap nok ændre noget på det. Når først beslutningen er taget i byrådet - og det sker inden en høring - så er løbet kørt og folk må leve med de gener, som det medfører. Så kan man jo BARE flytte - jo, men de udgifter dette

medfører, er der jo ingen kompensation for, så hvad hvis man ikke har råd og hvad hvis man er glad for det sted man bor og som man har boet i mange år? Og er det ok, at Byrådet langsomt bid for bid lækker et uspiseligt projekt? Det er jo kun få det berører, bliver der sagt, men gør det sagen bedre og hvad ville du

sige, hvis det var dig?

Løber bygherrere om hjørnerne med Kommunen generelt eller er det pengespørgsmålet fra byrådets side, som er det afgørende? Jo flere tilflyttere jo flere penge i den slunkne kommunekasse, som p.t. er blevet tømt pga. borgmesteren og hendes støtters prestigeprojekter.

Hele miseren er jo, at man flytter ind et sted, hvor man måske har undersøgt, at her ser der ikke ud til at kunne ske noget radikalt ifølge lokalplanen, men pludselig ændrer området karakter og lokalplanen ændres behændigt. Dette gælder både for lejere og ejere. En bygherre får lov til at bygge en ekstra etage på en villa eller et boligkompleks, eller boligselskabet en ektra etage på en blok og ups, så glor du lige ind i en væg. Det er vel, hvad man vil kalde dårlig stil?

Jeg tror, at mange har fået nok af politikeres magtfuldkommenhed og deres subjektive ageren. Demokrati er repræsentativt, hvilket vil sige til politikernes eget bedste, og den stil køres fuldt ud. Det værste er vel egentlig også, at politikerne ikke kan sættes til ansvar for deres beslutninger efter at de har forladt politik og i øvrigt, at der ikke er nogen som helst konsekvenser for ansvarløse beslutninger.

Lisa Olsson

Emilsgave

4130 Viby Sj