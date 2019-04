Foto: Jan Partoft

Lægemangel skyldes ikke mangel på læger

Roskilde Avis Paperboy Læserbreve - 18. april 2019

Roskilde Avis bragte d. 4. april et debatindlæg skrevet af folketingsmedlem for de konservative, Naser Khader. I indlægget nævner Khader, at der er et stort problem med lægemangel, og at næsten 40.000 sjællændere ifølge tal fra De Praktiserende Lægers Organisation (PLO) ikke har egen læge, men i stedet er tilknyttet en udbuds- eller regionsklinik. Løsningen er, ifølge Khader, at uddanne "100 flere læger og opfører 100 flere lægepraksisser - for alle bør have en læge tæt på, hvor de bor, så de kan få hjælp, når de har brug for det."

Det sidste er svært at være uenig i, men det er ikke første gang, at jeg har set disse tal om lægemangel fra PLO gengivet, og i folkeoplysningens ånd føler jeg mig nødsaget til at gå i rette med dem, så borgerne i Roskilde får et oplyst grundlag at forstå den såkaldte lægemangel på. Der er stærke politiske holdninger til, hvem der skal drive lægepraksis her i landet, og en af dem med de stærkeste holdninger er PLO, som i denne valgtid gerne vil have styrket deres rammebetingelser, der er politisk bestemt, og derfor turnerer med en historie om, at borgerne er "uden egen læge", hvis de er tilknyttet en udbudsklinik.

Hvad er så op og ned i debatten om lægemangel?

For det første er det ikke rigtigt, at patienter tilknyttet en udbudsklinik står uden egen læge. I vores lægeklinikker har vi fastansatte speciallæger i almen medicin. Her står patienterne ifølge PLO's statistik uden "egen læge". Til sammenligning ansætter PLO-klinikker ofte lægevikarer af kortere og længere varighed, hvilket der kan være gode årsager til. Betyder det, at patienterne i disse klinikker vil stå uden "egen læge" i PLO's statistik? Nej, her møder patienterne ifølge PLO's statistik altid "egen læge". Det giver simpelthen ingen mening med en sådan opgørelse. Det andet og helt centrale i debatten om lægemangel er, at lægernes præferencer har forandret sig. Meget få læger kommer ud af studiet med lyst til at binde sig til en klinik de næste 40 år. De vil gerne have et afvekslende arbejdsliv, hvor de prøver forskellige ting. Nordic Medicare oplever ikke lægemangel. Vi har meget let ved at rekruttere læger til vores klinikker, og når vi taler med kandidaterne om deres bevæggrunde for at vælge os, så drejer det sig om, at stadig flere læger er tiltrukket af at være ansat og ikke være selvstændig. Desuden vægter mange af lægerne det højt at være en del af en lægeklinik, hvor alting fungerer professionelt, og hvor der er styr på alt fra klinikkens akkreditering til bogholderi.

Når man skal løse et problem, er det afgørende, at man forstår baggrunden for problemet. Nordic Medicare er den første aktør inden for almen praksis, og stadig den eneste aktør, der har valgt at holde åben på telefonen fra kl. 8:00 - 18:00 alle hverdage og fra kl. 8:00 - 13:00 lørdage og søndage, og vi har aldrig tabt en patienterstatningssag i Region Sjælland. Vi vil meget gerne invitere Naser Khader og andre interesserede til at besøge en af vores klinikker og høre vores tanker, om hvordan vi sikrer fremtidig lægedækning i hele landet.

Niels H. Riewerts Eriksen

Sundhedsfaglig direktør og speciallæge

Nordic Medicare A/S