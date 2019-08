Send til din ven. X Artiklen: Lad det gamle rådhus være formidlingscenter Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Lad det gamle rådhus være formidlingscenter

Roskilde Avis Paperboy Læserbreve - 31. august 2019 kl. 00:22 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

22. august 2019 skriver Roskilde Domkirkes verdensarvsudvalgsformand Jesper Kejlhof i Roskilde Avis, at jeg har sat spørgsmålstegn ved, om et formidlingscenter vil øge domkirkens besøgstal. Det er ikke korrekt, for selvfølgelig vil øget oplysning og information om vort lands mest berømte kirke yderligere stimulere interessen for bygningens historie og betydning i videste forstand.

Jeg anmodede 20. august 2019 redaktør Torben Kristensen om at sandsynliggøre en af ham fremført påstand i Roskilde Avis / Paperboy 11.august 2019 gående på, at det endnu ikke etablerede underjordiske såkaldte formidlingscenter ved Roskilde Domkirke har været til stor skade for byen i form af mindre omsætning i byens butikker, restauranter og hoteller end tilfældet ville have været, såfremt centret var blevet etableret. Redaktøren har endnu ikke svaret.

Et argument for betaling af entré ved adgang til domkirkens kapeller var i sin tid, at de indkomne midler skulle medvirke til finansiering af et underjordisk formidlingscenter med oplysninger om kirken og dens historie. Daværende menighedsråds- og byrådsmedlem Annie Larsen kunne til Dagbladet 10. december 2014 oplyse, at bygge- og anlægsudgifterne forventedes at blive cirka 100 millioner kroner.

Ud over at entrébetaling til en kirke næppe stimulerer interessen for et besøg, er der gode muligheder for etablering af et formidlingscenter i kirkens nærhed over jorden og for et langt mindre beløb. Eksempelvis vil det tidligere rådhus være velegnet, idet her kan berettes om såvel Roskilde bys historie som om selve domkirken.

Louis Hansen

Omøvej 7

Kirke Såby