Breddams' manifest

Roskilde Avis Paperboy Læserbreve - 23. august 2019 kl. 10:02 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Nedenstående er citater fra tidligere borgmester Joy Mogensen om Roskilde kommunes økonomi i foråret

"Dels har det i mange år vist sig, at kommunen ikke bruger alle de penge, der i budgettet er bevilget til udgifter."

"Når regnskaber et klar hen på foråret, har der ofte været et overskud på op mod 50 mio., fordi de forskellige forvaltninger i løbet af året ikke har brugt alle pengene, der er bevilget."

Nedenstående er uddrag af det undertegnede skrev om ovennævnte citater i foråret

Likviditeten forventes at lande på 175 - 225mill, højest sandsynlig under 175mill og så er kommunens likviditet nede på under 2000 kr pr borger, hvilket vil være landets anden dårligste likviditet.

I 2019 er der budgetteret med et lille plus i regnskabet, men det er efter indregning af så mange fugle på taget, at sandsynligheden for balance og/eller et plus er tæt på 0%.

I sidste uge fik Roskilde kommune så en ny borgmester ved navn Tomas Breddam og han er fulgt lige i r... på sin forgænger. Han har på bare lidt over en uge vist sig som en rigtig Socialkammerat med afledningsmanøvre og tilsvining af borgere der ikke siger ja og amen

Først til Breddams økonomiske citater

"Vi skal ikke ende nogen steder, hvor andre skal holde øje med os, eller hvor vi bliver sat under administration. Det er slet ikke der, vi er. Det, der får mig til at sove roligt om natten, er, at Roskilde i bund og grund er en kommune med en god og sund økonomi og et godt skattegrundlag. Andre kommuner har langt større problemer at slås med."

Hallo hallo jorden kalder Breddam, Roskilde kommunes likviditet er ved udgangen af juli måned på sølle 170mio svarende til 1.900 kr pr indbygger og dermed landets tredje laveste og har kurs mod 150mio eller lavere. Det betyder at et tilbageslag i økonomien vil sætte Roskilde kommune under administration.

I onsdags kom der så dagsorden til næste ØU mødet indeholdende budgetopfølgningen pr 30/6-2019. Som læseren kan se længere oppe i læserbrevet så budgetterer kommunen med et mindre overskud for 2019 (20,2mio) et overskud jeg allerede anfægtede fra årets start som usandsynligt.

Hvad viser budget opfølgningen så, ser de læser/borger, den viser et forventet underskud på 36,8mio eller et resultat der er 57mio dårligere end budgetteret.

Budgetopfølgningen har så medført at

"forvaltningen anmodes om at komme med forslag til at reducere merforbruget på serviceudgifterne af hensyn til kommunens likviditet og en evt. sanktion på regnskabet for 2019."

Hov stop lige en halv, nu er det løbende regnskab så dårligt, at der skal akut spares, fordi likviditeten er så dårlig, at kommunen risikerer, at ende under administration, det er da vist ikke det som Joy og nu Breddam har sagt og siger

Sandheden er, at kommunens økonomi er så elendig, at sandsynligheden for at komme under skærpet tilsyn eller under administration er større end at undgå det.

Jeg kunne også sige, se hvad jeg sagde og har sagt de sidste par år eller mere. Jeg fik ret selvom jeg hellere ville have undgået at have ret, for hvad er konsekvensen, ja den er massive nedskæringer på specielt børn- og unge området samt en højere skat og dermed en hårdere hverdag for dem som tjener mindst

Desværre er Breddam og følge total døv og blind, desværre godt sekunderet af de såkaldte lokale medier, så befolkningen ikke får den reelle sandhed at vide. Senest er det lykkes Breddam at sætte fokus overfor TV2 Lorry på Jyllinge Nordmark, en ren afledningsmanøvre for kommunens forfald

Michael Philip Hansen

Samfundsdebattør

Syvskæppevej 7

4000 Roskilde