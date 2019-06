Børn og forældre betaler en høj pris

Tænk, at det skulle tage 6 år for Roskildes lærere, at få en aftale, som giver både ansatte og børn gode vilkår for en høj kvalitet i undervisningen. Roskilde Borgmester Joy Mogensen forklarer det med, at "forudsætningerne for en holdbar aftale ikke har været til stede. Joy udtaler, at "ed de seneste tiltag med skolesammenlægninger og en ny måde at fordele penge til skolerne på var det, der skulle til for, at alle skolerne kan leve op til arbejdstidsaftalen".