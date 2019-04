Se billedserie Sofie og Per Flensborg har taget en fælles beslutning om, at tiden er moden til at tage afsked med Schmeltz Eftf.

Send til din ven. X Artiklen: - Det ligger godt i maven Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

- Det ligger godt i maven

Familien Flensborg lukker efter flere generationer på Stændertorvet

Roskilde Avis Paperboy Læserbreve - 04. april 2019 kl. 09:30 Af Tekst og foto: Tomas Skov Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Byens bedste adresse vil snart være til rådighed, når Sofie Flensborg efter 2,5 år med taskeforretningen Schmeltz Eftf. nu snart langer sin sidste taske over disken.

Beslutningen blev truffet af både far og datter midt i marts måned i erkendelse af, at handlen er gået markant tilbage alene i den relativt korte periode, Sofie Flensborg har drevet butikken. Samtidig venter hun sit andet barn, og går på barsel til juni.

Mens legen er god - Vi ved, det er en rigtig beslutning, men det er lidt tungt. Vi slutter mens legen er god, og der ikke er nogen, der bløder, siger hun.

Det er hendes oplevelse, at kunder i alle aldre har lært at google sig frem til de laveste priser på nettet, inden de kommer i butikken for at forlange rabat.

Med de lave avancer, der er på taskerne, er det ganske enkelt ikke bæredygtigt at drive forretningen længere.

- Vi har ikke en officiel lukkedato, men jeg skal føde i juli, så det giver nok sig selv. Nu handler det om medarbejderne og en ordentlig afvikling, siger 34-årige Sofie Flensborg, der har været en del af butikslivet på adressen, siden hun var seks år gammel og hjalp til i familiens forretning.

Gør det sammen Boghandlen på Stændertorvet har været i familiens eje i mange generationer, men blev solgt for år tilbage. Per Flensborg købte i 1992 taskebutikken i nabohuset, hvorefter han lavede direkte adgang mellem de to forretninger.

Han ejer fortsat ejendommen, og er nu snart åben for en ny lejer på den attraktive adresse. Selv om det er vemodigt at lukke forretningen, er både far og datter fortrøstningsfulde.

- Det er en udvikling, jeg ikke er herre over, men jeg er glad for, at vi gør det sammen, siger Sofie Flensborg, og kigger på sin far.

- Ja, det er jo sjovere at åbne butikker end at lukke butikker. Men jeg har en udløbsdato på et eller andet tidspunkt, så det er godt at få ryddet op i sit liv. Det ligger godt i maven, siger Per Flensborg.

Ulige børn... Udover den kommende barsel og det vigende kundegrundlag kommer beslutningen også i forventning om en mastodonts indtræden på det danske marked i løbet af året.

- Jeff Bezos (fra amazon.com, red) kommer, og der kan du købe alt undtagen sex. Vi er fuldt tilfredse, og det er ikke nogens skyld - men vi gider ikke lege med Jeff, smiler Per Flensborg.