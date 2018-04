Vi skal kunne regne med bus 217

God offentlig transport sikrer, at der er et reelt alternativ til bilen for folk i den arbejdsdygtige alder, der skal til og fra job. For vores børn og unge mennesker er en god offentlig transport nødvendig, for at de kan komme til skole- og fritidstilbud til tiden, så mor og far ikke skal investere i en ekstra bil. For vores ældre sikrer en god offentlig transport, at de kan komme frem til deres aktiviteter og til deres spisefællesskaber, der vokser frem rundt omkring i kommunen.