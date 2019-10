Gitte Kronbak, S-ordfører i byrådet. Foto: Kenn Thomsen

Vi må dele ansvaret for det gode og dårlige

Roskilde Avis Læserbreve - 06. oktober 2019 kl. 03:18 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Venstre i Roskilde Byråd forsøger i øjeblikket at male et billede, om at et flertal er økonomisk uansvarlige. Men det skal bare dække over en taktik, hvor man vil undgå et reelt samarbejde om at styrke kommunens økonomi.

For hvis ikke Venstre kan fastholde den historie, hvad skal de så angribe med!

Med til denne historie hører, at Venstre har været med i budget-forligene gennem de seneste 4 år. Dermed er partiet medansvarlig for de prioriteringer, der er foretaget - herunder også, at dele af driften har været dækket af kassetræk, samt ikke mindst at der er gentagne merforbrug på et stadigt mere udfordret voksensocialområde.

Venstres gruppeformand Jette Tjørnelund glemmer helt at fortælle, at Roskilde Kommune - som mange af landets andre kommuner - er udfordret af stigende udgifter til voksensocialområdet, ældreområdet og specialområdet på skoler- børneområdet.

Senest har Jette Tjørnelund foreslået, at Gråbrødre skole bør sælges, så der kan komme penge i kassen.

Dette forslag er allerede en del af forhandlingerne om næste års budget. Men hun vil have det til at se ud, som om det er et nyt forslag, hun lige har opfundet.

Sådan er det ikke, kan jeg godt røbe. Men alt efter hvad bygningerne/grunden skal bruges til fremover, kræver det, at der arbejdes med lokalplanen for området.

Driften i Roskilde kommune skal balancere, og den socialdemokratiske gruppe er naturligvis parat til at arbejde for et bredt flertal om det kommende års budget.

Men hvis samarbejdet skal bestå i, at man bagefter giver andre skylden for dårlige og uforudsete resultater - men selv forsøger prøver at tage æren for de gode ting, så bliver det ikke om et bæredygtigt samarbejde.

Kom nu ind i kampen Venstre: Vi deler gerne æren og ansvaret for både gode eller dårlige ting. For vi tror på, at borgerne sætter pris på de brede forlig, så lad os løse tingene i fællesskab.

Gitte Kronbak

politisk ordfører for

Socialdemokratiet.