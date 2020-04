Send til din ven. X Artiklen: Vi - hvem er 'vi' Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Vi - hvem er 'vi'

Roskilde Avis Læserbreve - 04. april 2020 kl. 05:17 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

En overskrift i Roskilde Avis d. 21. november lød: "Vi river ned og bygger nye huse"

Men hvem er 'vi'?

Jeg bygger ikke hus. Jeg bor i almennyttig lejlighed og er meget glad for det. Men rigtigt; nogen river ned og nogen bygger nyt. Kommunen har et reglement, der bliver bygget efter, så bygninger ikke fx bliver for høje eller at bebyggelsesprocenten på grunden ikke overskrides, men der er ingen regler for, hvor meget af grunden, der belægges med fliser! Nogen bygger nyt. 'Nogen' lægger fliser til fx biler foran deres huse. Det er jo smart, at 'man' kan parkere lige foran hoveddøren og læsse sine varer direkte ind i huset. Samtidig er 'man' fri for at slå græs!

Har vi, og her mener jeg vi, et problem her? Græs og jorden det vokser på opsuger regnvand modsat fliser og anden befæstning. Hvor der er lagt fliser må vandet afledes og så kommer det rigtige 'vi' i spil! For hvem skal sørge for det afledte regnvand, ja, det skal vi, kommunen og de kommunale systemer, herunder rensningsanlægget, der allerede er overbelastet af de øgede regnvandsmængder!

Den private 'nogen' tænker ikke i kommunale baner, men på sin egen interesse; modsat kommunen, som må løse de afledte udfordringer; lægge større kloakrør ned, separere regnvand fra kloakvand o.s.v.

Inden nogen bygger flere huse må vi, kommunen, ved et fornyet regelsæt om en max befæstelsesprocent sikre sig, at vores kloak og rensningsanlæg ikke yderligere belastes! Vi, kommunen, kommer ellers til at betale yderligere skattekroner for de huse 'vi'/nogen bygger.

Det kan tilføjes, at der ej heller er regler for art af hæk og hegn, hvilket på dramatisk vis ødelægger udseendet af ellers smukke vejstrækninger! Hæk må være et krav til de nye huse; dels er hæk fri for graffiti og dels opsuger hække CO2 i modsætning til en mur i stål og rockwool.

Per Kristensen

Knolden

Roskilde