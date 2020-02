Udligningsordning mellem kommuner

Jeg tror der er stor enighed i at de "fattigste kommuner" skal have hjælp fra områder som af mange forskellige årsager har det bedre. Men det er IKKE korrekt at ALLE kommuner enten skal være donorer eller skal være modtagere af udligningsordninger. Der er nu blevet så store beløb så der er stor mulighed for at denne ordning i sig selv for det første er så kompliceret og måske kan indfører nye "adfærds skævheder."

Det kunne være ønskværdigt at fjerne at ALLE skal være med. En ny fremtidig model på udligningsordning kunne være således, at det kun var eks. de 10 procent fattigste kommuner som fik tilskud, og det kom fra de 10 procent rigeste kommuner. Beregninger skulle så være at beløbet de 10 procent fattigste skulle modtage fik dem til at rykke at rykke inden for de "90 procent."