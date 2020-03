Uansvarlige hundeejere

Er lige kommet hjem fra gåtur med min hund. Her mødte jeg en pige der var ude at lufte sin hund på modsatte side af vejen. Den var ikke i snor og vi gik ved en større vej. På et tidspunkt løber hendes hund over vejen hen til min. Umiddelbart efter kommer der en bil. Det kunne være endt helt galt. Jeg tør slet ikke tænke tanken til ende.

Jeg bliver meget forskrækket og råber hey for at få hunden til at gå væk. Hun prøver at kalde hunden til sig. Da jeg får kontakt siger jeg til hende at det er hendes ansvar. Jeg er vred over at hun ikke har sin hund i snor.