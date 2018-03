Tyveri ved højlys dag

Boligselskabet Sjælland har mange projekter på bedding i Roskilde fx i Ringparken. En tilstandsrapport for vores boligafdeling, der nu omkring 10 år gammel, viste, at bl.a. tag, vinduer, badeværelser skal fornyes.

I snart 10 år er der arbejdet med en helhedsplan, der har som mål at fremtidssikre bebyggelsen med bl.a. isolering, nye tage, vinduer, køkkener og badeværelser. Der er også planer om tilgængelighedslejligheder for ældre og handicappede samt større familielejligheder. Alt i alt et boligområde, der vil være attraktivt - også i fremtiden. Denne renovering vil koste omkring 1,5 mio. kr. pr lejlighed. Umiddelbart et stort beløb. Men ikke større end der i dag bruges på renovering af et gammelt nedslidt parcelhus.