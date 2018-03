Foto: Jan Partoft

Send til din ven. X Artiklen: Til Roskilde Byråd: Forrykt mange mio. til rundkørsel i Svogerslev Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Til Roskilde Byråd: Forrykt mange mio. til rundkørsel i Svogerslev

Roskilde Avis Læserbreve - 30. marts 2018 kl. 10:48 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Til Roskilde byråd

Nu læser man igen om et forslag om at bygge krydset Lindenborgvej/ Stamvejen om til en rundkørsel, og i et læserbrev i Roskilde Avis d. 20. marts, nævner Pierre Kary, at dette kryds skulle være "særligt uheldsbelastet"

Jeg mangler oplysninger om de uheld, f.eks. de sidste 10 år, som skulle belaste dette kryds:

1. Hvilke datoer er disse uheld sket ?

2. Hvilken person skade er der sket/ registreret af Politiet. Materiel skade er ikke interessant, i de fleste tilfælde betaler forsikringer deres andel!

3. Hvad var årsag til uheldene, (vejteknisk eller uopmærksomhed fra de implicerede), er der optaget politirapport fra disse "uheld"?

4. Oversigtsforholdene i dette kryds er noget af det bedste i nogle af vejkrydsene i Roskilde kommune, bare trafikanterne ville "køre bil når de kører bil"

I Min optik er det forrykt at bruge mange millioner på en ny rundkørsel her, (med de problemer den også vil give) bare se på rundkørslen ved Fælledvej / Møllehusvej, med de problemer der har været og stadig er med, mht. sikring af de svage trafikanter!

Disse mange millioner kunne f.eks. bruges på at lave nogle sikre forhold for de svage trafikanter langs Stamvejen, helt oppe fra Lindenborgvej og hele vejen Nordpå til Enghaven.

Siden Stamvejen blev etableret engang i "de glade tresser", har cyklister og fodgængere været blandet sammen med den øvrige trafik på Stamvejen, selvom der er masser af plads på begge sider af stamvejen til at etablere cykelstier, og en fornuftig gangsti med hård overflade langs Stamvejen, (utroligt at der ikke sket personpåkørsler her)

For rigtig mange år siden fik vi i "Svogerslevudvalget" og grundejerforeningen Nordgården, presset kommunen til at gøre noget for de svage trafikanter, der færdes på stamvejen fra Holbækvej til den Nordlige ende af Stamvejen, men det eneste man kunne finde penge til var: en 30 cm.

cykelbane på hver side af stamvejen, så kan fodgængere og cyklister og mødre med barnevogne, slås om disse smalle striber, (og her hjælper et "par vejbump" ved krydset Hjørnekilden/ Tværengen) ikke på sikkerheden langs Stamvejen!

For lige så mange år siden i forbindelse med vores forhandlinger med Kommunen, etablerede Kommunen en grussti "sommersti" langs med Stamvejen, som de lovede umiddelbart kunne belægges med asfalt/ hård flisebelægning, og hvad er der sket på de 20-30 år, = INTET. Kommunen kalder den for sommersti, fordi så er "man" fri for bl.a. at vintervedlige holde den (:-((

Det skal bemærkes at jeg har siddet i arbejdsgruppen vedr. Lynghøjsøerne, både da Kommunen gik ind i projektet og nu under Naturstyrelsen, op på hvert eneste møde i gruppen er der talt om den totalt manglende sikkerhed for de mennesker der krydser Lindenborgvej, ved Lyngageren, for at komme ned i Lynghøjsø området. Her kunne der passende bruges nogle af de millioner man påtænker at kaste efter den foreslåede rundkørsel ved Stamvejen, inden der sker personpåkørsel!

Hvis denne rundkørsel bliver etableret hvilke fordele / ulemper vil der

være:

1. Fordele: er meget svære at få øje på !

2. Ulemper: væsentlig luftforurening fra alle motor køretøjer der nu skal bremse (helt op) for at komme rundt i rundkørslen, her kan nævnes bl. a.

forurening fra bremserne (Støv der er så farligt at der på værkstederne er forbud mod at reparere bremserne før de er vasket rene) 3. Væsentlig forurening fra udstødningen (alle ved at bilmotorer forurener meget under acceleration) når motorkøretøjerne forlader rundkørslen, fremfor en glidende trafik igennem omtalte kryds.

4. Og hvor havner denne ekstra forurening? Ja med den dominerende vestenvind, vil forureningen blæse ind over området omkring Eppedalen (.-((

Ps. Jeg kender udmærket et af argumenterne fremsat af et tidligere medlem af "Svogerslev Lokalråd", at "man" nogle gange i myldretiden skal vente nogle extra minutter på at passere krydset? Og hvad så?

Mvh.

Pensioneret Bilsagkyndig

Erik Jensen

Bredengen 10, Svogerslev