Tanker i en Coronatid

Roskilde Avis Læserbreve - 03. april 2020 kl. 05:21 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Her hvor jeg er mere eller mindre isoleret fra andre mennesker og ikke har mulighed for at deltage i forskellige politiske og kulturelle aktivister, så sidder jeg og har tid til at tænke over situationen.

Regeringen, de store erhvervsorganisationer og fagforbund melder ud, at nu er vi i sammen båd, og at vi skal vise samfundssind. Men de glemmer at fortælle, at nogle må knokle i maskinen, medens andre drikker champagne på første klasse.

Krisen har ikke udvisket klassesamfundet. Vi ser, at storkapitalen stadig er grådig. Danske Bank her lige udbetalt 7 mia. kr. til aktionærerne. Pengene kunne være brugt til lån uden omkostninger til små virksomheder og butikker, der er i knæ. Forenet Rengøring har fyret folk i stedet at bruge regeringens hjælpepakke. Det havde aktionærerne ikke råd til.

Medens storkapitalen mæsker sig, så må de ansatte inden for ældreområdet og på sygehusene knokle for at undgå, at vi får italienske tilstande. Tak til dem. Jeg må håbe, at de belønnes når vi kommer på den anden side af krisen.

Det er helt grotesk, at Forligsmanden har gennemtrumfet, at overenskomstforhandlingerne på det private område skulle videreføres, nu hvor resten af samfundet er lukket ned. I ly af Coronakrisen er han nu kommet med et mæglingsforslag, som også Fagbevægelsens Hovedorganisation og Dansk Arbejdsgiverforening har nikket ja til. Det sendes til urafstemning, uden af man i fagforeningerne har mulighed for at mødes og snakke om det. Der bliver intet gjort for at bekæmpe social dumping. De private ansatte får kun små lønstigninger. Det står i skærende kontrast til, at direktørerne de seneste år har bevilget sig selv store lønstigninger og aktionærerne store afkast.

Som medlem af Kommunistisk Parti tænker jeg på, hvad der vil ske på den anden side af Coronakrise. Mange små virksomheder er sikkert bukket under, og de store virksomheder og banker bliver større. Vi vil også få tudet ørene fulde med, at der ikke bliver råd til mere velfærd. De konservative har allerede været ude og sige, at der ikke er råd til flere voksen i daginstitutionerne. De rige vil blive rigere og de fattige fattigere, hvis vi ikke er klar til kæmpen op.

Svend Erik Christensen

Ringparken 48

4000 Roskilde